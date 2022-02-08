菜荒｜5跨境司機確診　文錦渡貨車運力僅剩3成　司機被要求戴N95

近日有多區跨境司機在內地確診，文錦渡口岸貨運受影響，大批供港蔬菜未能送抵香港致本港蔬菜價格波動。深圳市人民政府口岸辦公室今日（８日）於網上發布提示，提到香港疫情形勢嚴峻複雜，確認有5 名跨境司機於本月4 日至7 日期間檢測呈陽性。

有運輸業界指，文錦渡口岸昨晚（7日）延長過關時間至今日凌晨，約有20 多輛跨境貨車獲放行。至今早，陸續有貨車從文錦渡口岸回港，不過，因當局要求香港司機及內地司機要同時在場，方能安排貨物交收，過程需時，令口岸車龍極長，業界預計今日跨境車輛數目只達平日的三分之一。



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5染疫跨境司機2人入境內地時被驗出陽性

據深圳當局的提示，在 5 名染疫的跨境司機中，有 2 名於入境內地時檢出陽性，已轉送指定醫院接受隔離治療；另外 3 名司機則在返港時檢出陽性，當局已將有關情況通報香港相關部門，並在他們曾到過的場所進行消毒、同時已找出他們的密切接觸者。

文錦渡口岸昨延長通關至今凌晨 僅約20輛貨車獲放行

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手接受《香港 01 》訪問提到，文錦渡口岸通關時間原訂至晚上 10 時，昨晚因有跨境司機確診，文錦渡口岸貨運受影響，截至晚上 10 時，僅有2輛貨車獲放行，當局其後延長口岸通關時間至凌晨 1 時半，約有 20 多輛貨車獲放行。

內地要求司機戴 N95 兩地司機要同場交收及查健康碼 增等候時間

陳續指，其餘的貨車今早已陸續從文錦渡口岸回港，不過當局提出兩點要求，包括司機需配戴 N95 口罩，並要求香港司機及內地司機同時在場、出示健康碼，方能安排貨物交收。因為要兩地司機同時在場方能交收貨物，跨境司機需在口岸停留一段較長時間，亦令車龍變長，陳預計：「平時有 300 車，今日得 100 車跨境貨車的運力僅及平日的三分之一。」