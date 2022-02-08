疫情｜黃大仙超市蔬菜被搶購一空　居民：第一次見菜架係空嘅

因有本港跨境司機確診被禁足隔離，令本港蔬菜供應不穩，市面幾乎「一菜難求」，零售價更上升一至兩倍。今早（8日）黃大仙有超市的新鮮蔬菜均被搶購一空，只剩下小量粟米及芋頭。有附近居民表示「第一次見菜架係空嘅」，唯有到鄰近街市買較貴的蔬菜；亦有市民認為街市菜價太貴，「不如買飯盒算」。

記者再到鄰近的大城街街市視察菜價，大部分蔬菜都是二十至三十元一斤，亦有菜檔改以「一份」計，有檔菜檔主表示對供應有信心，相信一至兩日價格便會回復正常。



記者今早（8日）到黃大仙龍翔中心的百佳超市視察，發現新鮮蔬菜已被搶購一空，記者以顧客身份詢問返價時間，職員則表示「冇呀，冇得返」。除新鮮蔬菜外，麪包及部份零食貨格都被清空，有職員則為清空的麪包貨架上貨。

林女士表示得知再有跨境司機確診，打算趁朝早到超市購買新鮮蔬菜，但到場後發現貨架已被清空，最後只買了雞蛋及冰鮮餃子，她表示昨日到超市仍能買到菜，打算將昨日買到的一包菜分兩次食。她指從未試過買唔到菜，直言「影響好大」，「個個都買嚟食，買唔到食白飯架咋」。又表示居於黃大仙，「日日一起身都驚突然間話封區」，所以會購買冰鮮或急凍食物作預備，「封一兩日都頂到嘅」。

蔡生及蔡太亦於今早到超市買餸，蔡太表示黃大仙一帶沒有街市，最近亦到到大城街或樂富街市，超市沒有蔬菜買都頗為不便，加上街市價格上漲速度「好嚇人」，寧願買飯盒或現成的菜食。同樣居於黃大仙區，他們亦表示會儲存一些食材，以免突然被封區，「屋企有啲冰鮮肉類，有啲放得嘅菜，椰菜娃娃菜咁」，又慨嘆不知何時突然被圍封，「冇得安全架喇，好似被圈養嘅一群動物咁」。

呂伯同樣未能於街市購買蔬菜，又指街市賣得蔬菜很貴，「街市貴一半，菜芯平時十蚊唔洗，依家二十蚊」，但亦無奈表示菜一定要食，「冇菜唔掂，貴食少啲」。

記者再到大城街街市視察菜價，大部分蔬菜都是二十至三十蚊斤，最貴為帝皇苗售五十元一斤，亦有菜檔改以「一份」為單位售賣蔬菜。有檔菜檔主表示對供應有信心，相信一至兩日價格便會回復正常。