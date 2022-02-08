疑再有司機確診　文錦渡口岸貨車須「吉車」走　99%蔬菜未能供港

疑再有本港跨境司機周一（7日）確診，即4天內共有3日疑有跨境司機確診，文錦渡口岸貨車須「吉車」回港。

文錦渡口岸昨日（7日）早上10時起，已有跨境司機在口岸對開的錦上花接駁場大排長龍，等待載貨。但至晚上10時，內地執法人員通知他們要「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日不能供港。

有蔬菜批發商估計今早及下午縱使再派車出發，或都未能補貨。



《香港01》在昨日（7日）接獲消息，疑再有跨境司機確診，是自4日開始，4天內第3日有跨境司機確診。跨境司機在文錦渡口岸對開的錦上花接駁場，排隊等待內地司機載貨到場。

司機直擊：整天只2貨車能離開 周二有錢都買不到菜

有中港司機提供多條片段，接駁場內有穿保護服職員消毒，接駁場外有大批貨車等候，有拍片的司機指整天只有兩架貨車能離開，更稱「明天（周二）有錢都買不到菜」。另外，有片段拍攝到已完成載貨的司機，最終仍不能回港。

司機引述內地執法人員：未來幾日關閉

有運菜的香港司機透露，大批貨車昨日自上午10時苦候12小時，由早至晚都不能下車，最終在晚上10時，被內地執法人員通知要「吉車」回港，他稱有司機被內地執法人員告知「未來都要關閉幾日」，不用上來運貨。他稱今日99％蔬菜都不能供港。

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批發商收訊息 憂早午未能補貨

有蔬菜批發商向記者稱，早前仍有司機可取貨來港，仍可在早上叫新一批司機補貨。但他今次收到內地批發商訊息，稱交通運輸局及疾控中心都有派人到場，惟錦上花接駁站未完成處理，除消毒外，還要做流動檢查，在沒完成前不會正常運作。他估計縱今早及下午派出司機到口岸，都很大機會未能取貨。

供香港跨境司機入住的羅湖智選假日酒店，昨日再一次被禁足進行檢疫，不能送貨。。酒店現時提供膳食，更派發零食。他稱上次檢疫並沒有派發零食，擔憂檢疫日數不止一天。（讀者提供）

司機入住酒店再次禁足

此外，供香港跨境司機入住的羅湖智選假日酒店，在昨日再一次被禁足進行檢疫，不能送貨。該司機透露，在5日已曾被禁足一日，不能送貨，不足兩日又再禁足，不准出房，現時更不准叫外賣。酒店現時提供膳食，更派發零食。他稱上次檢疫並沒有派發零食，擔憂檢疫日數不止一天。