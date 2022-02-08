疫苗通行證│無打針居民禁經商場回家　林鄭：可以搵另一條途徑走

特首林鄭月娥今日（8日）宣布，落實所有受《599F章》規管的處所，須採用「疫苗通行證」，新修訂的《599F章》加入6個處所，宗教場所，商場、百貨公司、超市、街市或市集、理髮店，意味市民日後進入這類處所，須完成接種疫苗。



對於不少市民平日經商場回家，林鄭月娥回應說：「如不打不能經過商場回家，一定不方便，唔會避，可以搵另一條途徑走。」至於執法上如何操作，她則指公職人員可獲授權，到商場、超級市場抽查。



▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



林鄭月娥：無學西方國家立法強制打針

「疫苗通行證」將於2月24日實施，林鄭月娥今日宣布，落實所有受《599F章》規管的處所，必須採用通行證。《599F章》原規管17類處所，將修訂規管多6類處所，包括宗教場所、商場、百貨公司，街市或市集、超市、髮型及理髮屋，上述處所屆時須使用安心出行，並要求進出者提供疫苗接種紀錄。

有不少屋苑通道接駁商場，居民須經商場回家，林鄭月娥稱，西方國家以立法強制市民打針，政府只是採取呼籲及鼓勵方式，以及「令市民不方便會少好多選擇」的方式，「（市民）如不打不能經過商場回家，一定不方便，唔會避，可以搵另一條途徑走。」

公職人員會到商場、超級市場抽查打針紀錄

至於執法上如何操作，她則指，執法上有主動及被動方式，後者是經常使用，公職人員可獲授權，到商場、超級市場抽查，「例如身份證都要求你帶出街，但好少主動要求拎出嚟，有時特別事發生才會查。」

公共交通工具已納入表列範圍：第時要做真係要落實到

至於疫苗通行證會否涵蓋公共交通工具，林鄭表示，公共交通工具有納入表列範圍，但暫時不會引用，因為執行及執法上有困難，稱會先賦權食衞局局長，假若日後情況嚴重，實行上有法例基礎，「第時要做真係要落實到。」

市民接種需求大增，社區接種中心是否足夠應付需求，林鄭指早於上月中預告推行疫苗通行證，相信市民有足夠時間打針，目前社區疫苗接種中心每日接種次數可達6萬以上，昨日更可達7萬，以往一般是4、5萬次，私人地方亦可以接種，料有機會增社區接種疫苗地方。

▼2月8日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼

