疫情│深水埗檢測再現長龍　八旬長者撐枴杖排足3小時盼設特別通道

第五波疫情蔓延未止，全港各區有大量地點被納入強檢範圍，檢測站人龍持續出現。深水埗區的麗閣社區會堂和楓樹街遊樂場採樣站，今天（8日）同樣大排長龍，惟隊中有不少是行動不便的長者。有年邁街坊表示，今早7時已到場排隊，用上逾3小時才完成檢測，希望當局能派籌、設立特別通道甚至安排上門檢測，以解市民窘逼。



在麗閣社區會堂外，今早10時未到便有大量市民排隊等候檢測，只見數百人的人龍由會堂開始「打蛇餅」堆滿對出空地，其後沿長沙灣道向西九龍中心方向延伸。而隊中有逾三分之一是長者，當中有不少人在開站前、甚至早上7時便已到場等候。

其中包括年過八旬的林婆婆，她表示，自己獨居於長沙灣邨，今天來到進行第八次、亦是最後一次強制檢測，而她行動不便，膝蓋曾進行過多次手術，除了撐着柺杖，也「帶咗張凳嚟坐住等」，由早上7時等到10時開站。她希望政府能在檢測站設立特別通道，讓長者等弱勢人士優先進行檢測。

70多歲、同樣撐着枴杖前來的羅先生也表示，自己早上7時多便已來到，他並非強檢人士，但平日會到社區中心上課，因此希望先進行檢測以作保障，「我想知道結果，唔想害人，一日唔知道我都唔去（中心）返學。」他又指，現時每日都有人龍排隊，一些體弱、患病的長者們「唔知可以捱到幾耐」，希望政府考慮派籌、上門檢測等措施，早日改善安排。

而在楓樹街遊樂場採樣站同樣人流眾多，近11時有數百名市民來到等候，球場內安排市民以「T字形」蛇餅排隊，雖然場內留有不少空間，但場外人龍三面圍着球場延伸，有職員舉牌示意隊尾。