疫情｜葵涌運動場派籌疏人流　排隊婆婆人有三急：想去廁所冇得去

疫情持續，昨日（7日）新增614宗確診個案，並有逾600宗初步確診，創疫情爆發以來新高。今日（8日）繼續出現多區市民大排長龍檢測的情況。葵涌運動場檢測站增設派籌機作分流之用，市民對派籌想法好壞參半，有人認為派籌無助加快排隊進度，反令排隊人士等完又等。有的則認為派籌能減少人群聚集，減少感染風險。



《香港01》記者今日到訪葵涌運動場檢測站，檢測站於10時開放，開放前已大排長龍，約有350名市民排隊，人龍一度延伸到葵興路至葵福路一帶。開場後，職員讓長者和輪椅人士優先進入，其他市民則分流到球場內排隊，等待進行檢測。葵涌運動場設有派籌機，職員指一人只能取一張籌，會待人流較多後才會開始派籌。

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職員無回應如廁後是否需要重排

當站內未進行派籌時，不少排隊長者反映希望如廁，但場內並沒有廁所提供，擔心因如廁離隊要重新排隊。73歲的彭婆婆指，今早才得知所住大廈需要檢測，便急忙到檢測站排隊，「𠵱家閒閒地都要排成個幾鐘，人有三急，想去廁所都冇得去」。她認為場內無廁所的安排十分過分，「我哋班老人家，邊似後生忍得，運動場廁所都唔開，可以點，又怕走咗要由頭排過」。其後，彭婆婆向職員查詢，職員僅回覆指場內沒有廁所，要如廁最近也需要到葵涌廣場，但對於如廁離隊後是否需要重排，則沒有正面回應。

73歲的彭婆婆指，今早才得知所住大廈需要檢測，便急忙到檢測站排隊，「𠵱家閒閒地都要排成個幾鐘，人有三急，想去廁所都冇得去」，她認為場內無廁所的安排十分過分。（曾鳳婷攝）

直至10時許，職員開始派籌，讓取籌後的市民先行離去，稍後再回來作檢測。部分排隊在前面的市民仍能直接進場進行檢測，但在11時後到達的人士則全數轉為派籌制，一度引起排在頭位的市民感到不滿，「一早就要set好機，唔係𠵱家先嚟整！」

9時半開始排隊的林先生亦對派籌安排感到不滿，「𠵱家就咁走入去仲快過拎籌，點解我仲要拎完再等？」由於現場一次只供約30名有籌人士進行檢測，而早前能直接檢測的人流已散去，他形容現場沒有太多人正在進行檢測，不明白為何仍需要取籌，令他們要一等再等，排完再排，「我11點排到門口，但你叫我11點40分先再返嚟做，咪又要再等過」。

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蘇小姐則認為排籌安排尚可接受，她坦言一開始也以為進場後即能進行檢測，但後來才發現需要先取籌。蘇小姐的籌碼為A144，她形容在進場後，職員告知預計需要等待15分鐘，建議她不要離開，在運動場旁的位置等待，「𠵱度有啲位可以坐下，對長者嚟講都幾友善嘅，唔使企得咁辛苦先啦」。蘇小姐指，派籌原意為分散人流，現在卻要在附近等候，認為相關安排仍有待改善。