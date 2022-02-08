疫苗︱政府修訂僱傭條例　僱主可「合法」解僱不打針無法上班員工

第五波疫情下有居於被圍封禁足區域市民疑因無法上班遭公司解僱，事件引起關注。行政長官林鄭月娥今日（8日）在記者會上指，政府計劃修訂僱傭條例，避免抗疫工作引起的勞資糾紛，但相關工作目前宗完成，勞福局會盡快修訂、提交草案予行會，再提交立法會討論。

其中一項修訂提到，若僱員拒絕接種疫苗、未能上班導致被解僱，將不會被視為「不合理解僱」。消息公布後，有工會代表指已收到大量工友訊息，指修訂如同說明「唔打針可遭解僱」，令他們感到惶恐，建議暫緩這項修訂。



▼2月8日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼



因強檢或圍封無法上班被炒 將視為「不合理解僱」

林鄭月娥在會上提到，修訂目的有三個，其一是當僱員要以疫苗通行證才可上班，但他們拒絕接種疫苗、未能上班導致被解僱，在修例後，這種情況不會再被視為「不合理解僱」。林遂解釋，「即是說如果僱員不合作，僱主都無辦法，否則僱主都會犯例。」

衞生署檢疫令或醫務證明可視作病假紙

第二個目的則是，在條例修訂後，如有僱主因僱員接受強檢或圍封檢疫而無法返工、繼而將其解僱，將會構成「不合理解僱」。最後，往後若僱員因強制檢疫無法上班，衞生署可為接受他們發出檢疫令或醫務證明，會在法例下，這些證明會被視為病假紙證明，合資格的僱員可以此申領病假。

▼2月8日檢測站排長龍▼



+ 3

勞聯譚金蓮：唔打針可被解僱工友好惶恐

身兼港九勞工社團聯會副主席及勞僱會勞方委員的譚金蓮指，消息公布後，已收到大量工友的訊息，不少人對「僱員唔打針就可以被解僱」的一項修訂感到惶恐、「好惡夢」，譚續指，若然這項修訂通過，相信各行各業均會有工友被解僱，形容政府如同給予僱主一把「尚方寶劍」，認為做法不合理，促政府暫緩這項修訂。

譚續提到，在疫情下不少工友開工不足、人工減少，疫情反覆亦令他們感到壓力，重申期望政府暫緩「唔打針就可以被解僱」這項修訂，至於另外兩項修訂，譚認為在社會上已有一定程度討論及共識，歡迎政府推行，「但希望政府唔好一啖砂糖一啖屎，唔打針返唔到工已經俾人炒，另外兩項就保護唔到我。」