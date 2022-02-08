剪髮舖納入表列處所周四起關閉　2.24起入商場及超市須已打疫苗

第五波疫情急劇惡化，港府收緊防疫措施，特首林鄭月娥今(8日)宣布擴大受599F章限制的表列處所，在原有的17項以外，再加入宗教場所、商場、百貨公司，街市(或市集)、髮型及理髮屋合共6個處所。其中宗教處所及剪髮舖需與現有社交距離措施「睇齊」，由本周四(10日)起關閉至2月24日凌晨零時。

商場、百貨公司、街市及超市，現階段毋須關閉，但需使用安心出行。上述23項表列處所及食肆，由本月24日起需使用「疫苗通行證」，始能進入。

另限聚令收緊至2人，並禁止兩個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會；違反強檢令或圍封檢令罰款亦將「加辣」，由5,000元倍增至1萬元。



▼2月8日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼



第五波疫情急劇惡化，政府今日公布收緊防疫措施以及「疫苗通行證」詳情。林鄭月娥今宣布，修訂兼加入新例，包括擴大受599F規定表列處所，由原有17項處所（餐飲、美容、健身中心等），新增額外6項包括：

．宗教場所

．商場

．百貨公司

．街市或市集

．超市

．髮型及理髮屋

此外，社交距離措施延長至2月24日凌晨，在此期間，宗教處所及理髮店、髮型屋將加入為表列處所，即需要關閉，由本周四即2月10起生效。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



林鄭月娥又表明，所有受制於599章處所，於本月24日起，全部要用疫苗通行證及安心出行，亦需更新至「安心出行APP 3.0」，方便處所營辦人可核對疫苗紀錄。

本港近日確診個案數以百計，連續兩日錄得逾600宗個案，林鄭月娥今早會見傳媒時形容是驚心動魄，她重申堅持「動態清零」最符合本港實際情況。

▼2月8日 政府公布理髮店及髮型屋2月10日起停業▼

