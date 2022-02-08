前區議員何惠彬提聚賭問題　FB上載刀照片　企圖刑恐罪成囚5周

前區議員何惠彬前年3月在Facebook專頁指區內有老街坊非法聚賭，聲稱會「掃場」兼上載一張刀的相片，他早前經審訊被裁定企圖刑事恐嚇罪成。案件今（8日）在屯門法院判刑，裁判官施祖堯斥被告作為區議員應以合法方式解決問題，但被告至今仍否認恐嚇街坊，沒有展示悔意，他發佈的帖文內容詳盡，絕非一時衝動，案情嚴重，判刑考慮阻嚇性多於更生，判被告入獄5星期。



被告何惠彬（32歲）被控於2020年3月21日，企圖威脅會使他人身體受到傷害，並意圖使他人受驚。

違法事發生應以合法方式處理

施官判刑指，被告作為區議員有服務街坊的責任，即使有違法的事情發生亦應以合法的方式處理，而非在公開平台發佈刀等照片。且被告發佈的涉案帖文內容詳盡，絕非一時衝動犯案，他甚至在言語間表達對掃盪行為而自豪，案情嚴重。另被告至今仍向感化官否認意圖恐嚇街坊，仍以當日有街坊向他表示欲以掃把驅趕聚賭人士作不合理的辯解，可見其未有顯示悔意。

欲改善聚賭問題不足讓法庭改變刑罰

施官續指，被告犯案的誘因為欲改善聚賭問題，但這並不足以讓法庭改變判處其他刑罰，故將不會採納報告建議判處社會服務令。最終決定以6個星期為量刑起點，考慮到被告初犯，多年為街坊服務，酌情減刑至囚5星期。

案件編號：TMCC1376/2021