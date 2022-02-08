醫管局兩日累計39名醫護及職員確診　伊利沙伯醫院兩ICU重開

本港第五波疫情大爆發，陸續有多間醫院醫護染疫。醫管局記者會公布，今日有18位醫護及職員確診，包括1位醫生、4位護士及13名病人服務助理等，與社區或家居感染有關，暫無病人列為緊密接觸者，部分職員則因與染疫同事用膳，列為緊密接觸者。另有4位來自伊利沙伯醫院護士及職員初步確診。近兩日累計有39名醫護及職員染疫。



重災醫院伊利沙伯醫院兩間深切治療病房ICU關閉清潔消毒之後，今日已經重開接受病人。



本港第五波疫情大爆發，陸續有多間醫院醫護染疫。（資料圖片）

增22醫護及職員染疫 無病人因而列密切接觸者

18位醫護及職員今日證實初步確診，與社區或家居感染有關，包括

屯門醫院1位醫生；

4位護士來自仁濟醫院、柏立基柏立基普通科門診診所、九龍灣健康中心普通科門診，雅麗氏何妙齡那打素；

13位病人服務助理、運作助理、文員或外判職員，分別來自東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院、東華東院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院、兒童醫院、黃大仙醫院、靈實醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院及博愛醫院。

伊利沙伯醫院2位護士、1位文職、1位運作助理初步確診，他們曾與其他同事食飯，共19名員工列為緊密接觸者。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，已展開接觸者追蹤，以及徹底消毒場所。他指，由於醫護及職員有佩戴合適保護裝置，無病人列為緊密接觸者。他指，有部分職員則因除口罩吃飯，10多名職員列為緊密接觸者，暫時檢測呈陰性，又呼籲前線避免社交活動。

李立業再次強調，做完快速檢測的市民，首選複檢方法是做深喉唾液。（廖雁雄攝）

另外，6位病人入院接受效檢測篩查，結果呈初步確診，分別來自明愛醫院、瑪嘉烈醫院、仁濟醫院，30多同房格病人列為密切接觸者。

李立業再次強調，做完快速檢測的市民，首選複檢方法是做深喉唾液，可到40多間普通科門診、港鐵站及郵局取樽做檢測，並由朋友及家人幫忙遞交，留在家中等候結果；若果無人幫手，才到急症室，但要做好感染控制，盡量點對點交通工具。

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