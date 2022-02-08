疫情│慈雲山檢測站出現代排　街坊不滿被插隊爆爭執　警到場調停

政府今日（8日）凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處85個指明地方或範圍的人士強制檢測，慈雲山為其中一個重災區。慈雲山社區會堂檢測人流逾千人，需要分兩條隊排隊。有排隊市民預計即使排隊至關站，也未必輪到他們進行檢測。現場有市民幫家人排隊，令其他市民不滿，出現口角，需要警員到場介入調停。



《香港01》記者今日午後到訪慈雲山社區會堂檢測站，現場目測至少逾千人排隊，人龍由會社延伸至蒲崗村道一帶，後排一群市民在近惠康附近的籃球場排隊等待檢測。職員透露，因不想會社外太多人流聚集，便安排分流到籃球場，待在會堂外人流較為疏散後，才安排球場市民回到會堂外繼續排隊。有市民不滿有代排情況，與前方市民發生爭執，「我排咗三個鐘，你𠵱家咁做係插隊囉！」代排市民亦不甘示弱指，「屋企有老人家，幫手排都唔得？你有意見咪報警囉」，雙方一度爭持不下。另一排隊處亦出現同樣情況，更有警員到場協助調停。

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伯伯：我排到飯都未食

約1時完成檢測的冼伯伯指，會堂內有6個檢測位置，但進場後卻發現只有4個正在運行。「我問其他職員問佢哋去咗邊，有啲話去咗廁所，有啲話去咗食飯」。他感到非常不滿，「我覺得係藉口，咁安排法梗係不滿。我排到𠵱家飯都未食，都係啱啱做完，成千人出面排緊，仲得四個位咪越排越耐」。冼伯伯認為當局安排失當，建議分流處理，以免街坊無了期等待。

籲仿傚其他區派籌分流

住在附近的方氏父子同樣對安排不滿。他們透露排隊前，先在檢測站外找了一輪隊尾，後來發現原來隊伍一分為二，較後者需要到球場排隊，預計至少3個小時才能完成檢測。加上日前他們收到政府派發的快速檢測包，亦已完成快測，「我check咗得一條線，冇中」，但在現行政策下，他們亦只能排隊再次進行檢測，以符合強檢要求。

方爸爸認為做法不公平，「點解半山區啲有錢佬唔使同我哋一齊排檢測？明明佢哋嗰邊都查到有污水！」兒子方先生則指，起初以為政府派發快速檢測套裝，就代表不用再排隊進行強檢，「有啲麻煩，要排三次，如果係咁，派快速測驗包其實冇乜意義」。他建議政府應實時作分流處理，例如仿效其他區作派籌安排，或在網上讓居民預先預約，在特定時間才在現場排隊，以及設立優先隊伍，讓長者及行動不便的人優先進行檢測，「起碼啲人唔會似𠵱家咁多先」。

帶同寵物狗排隊的陳先生指，他不清楚隊尾在哪，靠沿途問街坊才知道。他表示，會帶同狗隻排隊是因為不知道需要排多久，「隻狗一個係屋企會係咁叫」。（曾鳳婷攝）

「慈雲山成20幾萬人，會堂得6個檢測位，要排到幾時？」

帶同寵物狗排隊的陳先生指，他不清楚隊尾在哪，靠沿途問街坊才知道。他表示，會帶同狗隻排隊是因為不知道需要排多久，「隻狗一個係屋企會係咁叫」。陳先生對於強檢安排非常不滿，「你問我預計幾耐排完？我都唔知，我個仔今朝10點嚟排，𠵱家先排到去樓下近會堂條隊」。陳先生續指，「我諗到佢哋（檢測站）收工，我都未必會排到。明顯人手不足啦，慈雲山成20幾萬人，會堂得6個檢測位，要排到幾時？成堆排喺度，本身無中，都會交叉感染啦」。