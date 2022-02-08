疫情｜居安抗疫計劃今正式啟動　截至中午向 38 人發居家檢疫令

第五波疫情過去兩周持續擴大，公營醫療系統備受壓力。居安抗疫計劃今日（８日）正式啟動，衞生署署長林文健在今日疫情記者會提到，截至中午，已向 38 人發出家居檢疫令，當中一半人為密切接觸者，須居家檢疫 14 天；另外一半人則為次緊密接觸者，須居家檢疫 4 天。



38 張居家檢疫令涉17 個家庭

林文健提到，過去兩周，本港共有 2628 宗陽性個案，暫時累計有 898 宗無源頭感染個案，當中超過 85% 為 Omicron 相關、約 5.8 %與 Delta 有關。由於個案持續攀升，公共醫療系統承受巨大壓力，故今日起正式啟動居安抗疫計劃，現時已向 38 人發出家居檢疫令，涉及 17 個家庭、分布在 11 個不同的行政區域。加上竹篙灣檢疫中心亦已改為社區隔離設施，林期望能紓緩公共醫療系統的隔離病床壓力，以空間換取時間，爭大騰出空間換取時間接種疫苗。

他續提到，居家檢疫有三項要素，包括在健康管理、科技及技術支援、及生活支援三方面。就著健康管理方面，林提到家居檢疫人士要接受醫學監察，定期以快速抗原測試套裝進行檢測，另一方面要檢測體溫，若有不適便需即時上報。在科技及技術支援方面，林表示，已獲民政事務總署全力協助，設立熱線供居家抗疫人士尋求支援。

林文健稱居家檢疫人士可請親友代購三餐及日用品

生活支援上，林呼籲在居家檢疫人士，可請親友幫忙購買一日三餐、日常用品等，並按照指引，將物品放在門外交收，避免面對面接觸。林亦呼籲物業管理界、網購或速遞公司為居家檢疫人士提供協助。當局會就不同情況向有關界別提供派送遞指引，做好感染控制，如昨日當局已與民政事務總署為物業管理界別舉行簡報會，講解如何為居家檢疫人士送物品、處理垃圾等。