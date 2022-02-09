多間大學校長離任　恒大何順文談續約言之尚早：積極考慮完成任期

科大校長早前宣布提早卸任、城大及教大校長亦表示將於約滿後離任，恒生大學校長何順文今日（9日）網上見傳媒時提到已出任恒大校長8年，算是很長的時間，亦會積極考慮完成任期；另外有其他院校與學生會的關係較為緊張，何順文提到校方的底線是守法，指校方與學生會關係良好，亦希望可維持現有關係。



何順文表示會積極考慮完成任期，至於會否續約則言之尚早。(恒生大學提供)

恒生大學校長何順文今日（9日）見記者，被問到相繼有校長離任或離職後不續約，會否續任恒大校長時，他提到根據美國研究平均大學校長任期不足5年，自2014年出任校長至今已有8年，算是比較長的時間，又指第二份校長合約的任期尚未完結，會積極考慮完成任期，至於會否續約則言之尚早。

何順文：校方底線是守法 可保持與學生會現有良好關係

另外，期日不少院校與學生會的關係較為緊張，何順文提到校方的底線是「守法」，指校方緊張學生的發展與溝通，每年與學生會的關係良好，學生會亦不受校方影響自主運作，向校方反映學生意見，並希望可保持現有關係。

學生流失量較前兩年少 DSE考生人數降料影響下學年收生

何順文亦提到本年學生的流失較以往兩年少，只有約60名學生退學，指每年都有學生退學移民，今年的比例極低，而教職員離職則是約7%，連同行政人員計約有一成；而收生方面，由於今年不論中六學生、自修生及DSE考生人數都有所下降，預期今年的收生數字不會有增長，甚至個別科目會有所下跌，但由於尚有不少同學未報名，現階級數據只作參考，加上轉校生，預計今年收生與舊年會平穩。

料下學年開辦國安教育選修課程 傳播學院本學期已將國安元素引入

何順文又提到，校方早前曾與各學院院長商討，當中新聞系、會計系等有意在課程加入國安教育元素，其中傳播學院已在本學期將國安教育元素引入課程，至於其他學科亦會陸續引入。至於獨立的國安教育選修課程，預計在下學年開辦，目前正商討課程設計和聘請合適教師。

恒大早前亦成立了公共政策研究中心，何順文指其他組織普遍都與政黨或商界有關，而公共政策研究中心則會以證據為本，以學術理論及數據幫助解決社會問題及提升社會價值；另外，配合創新科技及資訊科技發展，恒大將推出新核心課程，教導人工智能、大數據、區塊鏈、雲端技術及數據分析等知識，讓學生有足夠基本應用知識，應付未來需要。