理大學生會幹事會即時解散　評議會主席任臨時行政委員主席

理大學生報編委會今日（27日）在Facebook發文，指外務副會長及兩名外務秘書正式向評議會遞出辭職信，根據《學生會會章》，學生會幹事會即將解散。

現屆評議會主席黃天揚擔任學生會臨時行政委員會主席



理大學生報編委會在社交網站表示，理大學生會幹事會即將解散。（資料圖片）

理大學生報編委會表示，在今晚九時正，外務副會長張心怡、外務秘書黃信瑜、外務秘書葉曜嘉正式向評議會遞出辭職信。三人於信中均提及無法與第二十八屆幹事會內閣「煥曜」成員達成溝通。

編委會提到，幹事會內務副會長於本屆第一季度起從缺至今。因此，在第28屆幹事會將於評議會秘書處接納辭職信後，因兩名副會長同時出缺，故達成《學生會會章》： 「如應屆幹事會中三位正、副會長及財務秘書之其中兩位同時懸空，幹事會將須自動解散，由評議會主席為署理會長，經評議會會議通過，組織臨時行政委員會，直至新幹事會成立為止。」屆時將由現屆評議會主席黃天揚擔任學生會臨時行政委員會主席。

多間大學學生會出事

《港區國安法》實施後逾一年，多間大學紛紛與學生會劃清界線。翻查資料，在過去一年，多間大學的學生會出現變化，當中中大學生會已經解散；港大及教大早前已宣佈不再承認學生會；而理大、城大及浸大，校方亦停止代收會費。

至於嶺大，校方早前曾要求學生會處理「缺乏充分代表性」問題，並要求就未來方向提供建議，若校方不滿意，將或不再承認學生會。城大亦要求學生會。在2月5日提供2005至2020年賬目審計報告，否則不排除收回學生會會址