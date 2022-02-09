職安健方案再褪軚　勞工處下調最高罰款建議至1000萬　勞工界反彈

勞工顧問委員會今日（9日）將召開會議，當中會討論職安健罰則。據悉，勞工處第三度修改方案，針對致命或嚴重受傷個案援引「可公訴罪行」方式提出檢控的最高罰款，最初提出是被定罪單位營業額10%或600萬港元，之後改為最高5,000萬港元，最新方案再下調至1,000萬港元。有勞工界人士質疑政府再一次向商界妥協，方案不斷讓步，聲言不會收貨。



對於政府意圖提高職安健罰款的決定，商界普遍反對，憂慮會提高經營成本。（資料圖片/蔡正邦攝）

職安健相關法例的罰則超過二十年沒修訂，針對涉引起嚴重致命或受傷情況的「極嚴重」違法個案，勞工處早前曾建議將職安健法例一般責任條文最高罰款金額由50萬元調高至5000萬元，惟惹來部分商界及建造業人士反對，認為罰款過於嚴厲。

勞工顧問委員會今日將召開會議，當中會討論職安健罰則。據悉，政府再度修改方案，將罰款額由最高5,000萬港元再下調至1,000萬港元。相關文件指，政府考慮諮詢所得意見，建議將可公訴罪行的最高罰款額訂為1,000萬港元，最高監禁年期為2年，強調1,000萬最高罰款額是目前的20倍，應足以發出清晰信息，促使職安健持責者更重視預防措施，避免意外發生。