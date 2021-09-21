上半年致命工傷增15%　陸頌雄轟罰則太輕　職安例如無牙老虎

今年上半年致命工傷個案較去年同期急升15%，立法會人力事務委員會今日（21日）討論本港職業安全狀況時，工聯會陸頌雄炮轟，現時職安健法例罰則過輕，如「無牙老虎」，促政府盡快完成修例，調升罰則金額。勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩回應指，正草擬條文，期望本屆政府任期內完成相關工作。



根據勞工處文件，今年上半年職業傷亡個案中，致命個案有131宗，與去年同期113宗相比，上升約15%。個案總數方面，今年上半年有14,018宗個案，較去年同期12,502宗相比，上升約12%。另外，上半年發生13宗致命工業意外，當中11宗涉及建造業。

陸頌雄。（資料圖片）

陸頌雄：完善選舉法例後就要完善職安條例

勞工界議員陸頌雄提到，目前罰則過輕，雖然最高可罰相關僱主50萬，但過去案例顯示，即使死亡個案亦只可追討3.5萬，法例淪「無牙老虎」，更令僱主心存僥倖心態，促政府盡快修例：「完善選舉法例後，就要完善職安條例。」

質疑政府決心不足 潘兆平：僱主嘈兩嘈你哋就摺埋

另一勞工界議員潘兆平亦形容最新香港職安狀況實在好唔理想，甚至是惡劣及不樂觀，除追問勞工處有沒有調查當中原因，更質疑政府決心不足，做法拖延：「當年拍心口話要提升，僱主嘈兩嘈，你哋又摺埋。」

勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩。（資料圖片）

勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩回應指，早前向立法會提過時間表，希望明年提交條例草條，但牽涉及條文很多：「要逐條去審視，已幾十年沒有改過，字眼需執正，種種都需要花時間。」他強調，目標仍是本屆政府內完成。他又說，勞工處多管齊下，包括透過巡查、增加宣傳等，提高業界在職安健方面的關注。

4118連續性合約檢討 明年交勞顧會討論

另外，會議又提到《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，政府強調政府必須審慎及全面地，探討如何在僱員利益、僱主的承擔能力之間取得合理平衡，勞工處目前正進行研究，以期勞顧會於明年作出討論。