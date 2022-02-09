疫情｜第五波　兩初確診老翁入院3日內死亡　三中年危殆或嚴重

新冠病毒第五波疫情失控，本港今日確診個案飆升至1,161宗，再創疫情爆發以來的新高。衛生署今日（9日）公布兩宗死亡個案，分別為73歲及76歲男病人，他們前日因肺部問題入院，當中73歲翁去年9月已打疫苗。累計有215名患者離世，當中207人在醫管局醫院死亡，另7人則在家或死後化驗確診。



另有兩宗危殆個案及三宗嚴重個案。危殆的83歲翁及嚴重的77歲老婦沒有打疫苗，而餘下三人年齡介乎50至57歲，兩人去年8月已打疫苗，嚴重的56歲男患者今年1月才打首劑，未完成接種。



兩老翁前日因肺部不適入院 昨早及今日離世

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，73歲男病人（#17498）去年9月曾接種兩劑科興疫苗，前日（7日）因肺部感染入住明愛醫院，入院後病情急劇惡化，經搶救後不治，並於昨晨4:45離世。

同樣在前日入院的76歲男病人（#16741）為長期病患，沒有接種疫苗。李立業表示，病人因肺積水、長期病患及呼吸道感染而入住明愛醫院，最終因病情惡化，今早離世。

李立業呼籲市民儘快接種疫苗，已經接種兩針的市民要打第三針，尤其是長者。（張浩維攝）

今日新增三宗嚴重個案，50歲男病人（＃14930）曾在去年8月接種疫苗；56歲男病人（＃15540）曾在今年1月接種第一針疫苗；77歲女病人（#13400）沒有接種疫苗。此外，今日亦新增兩宗危殆個案，分別是84歲男病人（#14814）及57歲男病人（#16485）曾在去年8月接種疫苗。

李立業對兩位死者表示難過，並對家屬致以深切慰問。他續指，大部分死亡及危殆個案都未曾接種疫苗，或沒有打第三針。他呼籲市民儘快接種疫苗，已經接種兩針的市民要打第三針，尤其是長者。

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