新冠肺炎｜全球確診個案突破4億　世衛︰Omicron BA.2更具傳染力

美國約翰斯霍普金斯大學2月8日發布的數據顯示，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案突破4億個，累計死亡病例逾576萬個。



新華社報道，美國是迄今累計確診和死亡病例最多的國家，累計確診病例逾7702萬個，累計死亡個案約90.8萬個。

韓國單日確診個案再創新高，中央防疫對策本部9日公布數據顯示，當地確診病例新增逾4.9萬個，累計超過113萬個。新增死亡病例21個，累計6943個。

世界衛生組織（WHO）新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）8日表示，變種病毒Omicron（奧密克戎）BA.2比BA.1更具傳染力，因此預計BA.2在全球會變得更普遍，未來個案會遞增。

她指出，沒有跡象顯示原本的BA.1版本與BA.2亞型的感染嚴重程度存在差異，但未清楚曾感染Omicron BA.1的患者，會否再次感染BA.2。