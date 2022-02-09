疫苗通行證｜髮型屋將關閉　市民預有排閂趕最後一剪：剷光唔好煩

髮型店將被納入表列處所，明日起（10日）先停業兩周，不少市民趕著最後限期，衝到理髮店，有市民擔心兩個星期後可能會繼續關閉，趁著公司午膳時間來，稱「今日最後一日」，趁著在家工作，時間比較鬆動邊便一早前來。另外，位於奧海城三期的QB house分店，門外皆是男士在等候，有市民不耐煩地表示如果兩星期後，仍要關閉理髮店「索性剷光頭算唔好煩」。



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今早十時起位於尖東站內的快速理髮店QB House門外有至少有十多位市民排隊等候剪髮，店內有只有兩位職員負責理髮，有市民擔心兩個星期後可能會繼續關閉，趁著公司午膳時間來，稱「今日最後一日」，趁著在家工作，時間比較鬆動邊便一早前來。又指這些理髮店應該不用擔心會等太耐，男士只需大概15分鐘左右便可以簡單理好。

陳先生表示認為既然防疫條例行緊急法，「可以無限延長都得，唔會知道幾時完。」故今日都儘量抽時間剪短，如兩星期後仍維持不變，他不耐煩地說「索性剷光頭唔好煩。」他認為理髮店被納入表列處所都屬於預期之內，只要有人的地方、有活動未來或會繼續收緊措施。他稱，幸好自己開公司，上班時間較彈性，即使要排隊都不太擔心會影響。

至於中午時分，位於奧海城三期的分店，門外已擺放好排隊圍欄，有8、9位男士正在等候。市民黃先生擔心兩個星期後會繼續延長限制，因此趁著lunch hour時間來到地鐵站的QB house，他指從未見過快剪店需要排這麼長隊。