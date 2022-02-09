確診大廈｜多106幢有人確診　涉「美孚新邨3期」羅便臣道80號上榜

第五波疫情持續，確診者居住的大廈遍佈全港各區，港府早前表示，不會再公布確診者詳情細資料，《香港01》比對過去昨日（ 8日）和前日（7日）的確診者大廈資料，發現昨日再有106幢大廈上榜，當中深水埗和觀塘最重災，分別涉及15幢和14幢住宅，當中美孚新邨三期，由之前兩幢屋苑有住戶染疫，擴至整個第3期，白田邨亦是由一幢朗田樓擴至全邨，沒有再列出個別座數。



▼2月9日新增「疫廈」▼



+ 2

半山種植道高尚住宅區有人染疫

本港18區都出現病毒蹤影，中西區再有半山區豪宅上榜，包括羅便臣道80號1座、輝煌豪園，以及種植道。種植道沿路是高尚住宅，惟政府資料沒有清楚列明，是該路上哪一幢住宅有住戶染疫，暫未知是否整條大路的居民均要接受強制檢測。

深水埗新增15幢 白田邨

而昨日疫情最嚴峻的，要數深水埗和觀塘兩區，當中深水埗新增15幢住宅大廈有確診者居住。值得注意的是，部分屋苑和屋邨由原先特別列明只有部分座數上榜，昨日卻擴展至全個屋苑，包括美孚新邨3期和白田邨，並沒有再列出個別座數；荔枝角「四小龍」之一的碧海藍天3座亦有住戶中招。

▼2月9日 深水埗檢測人潮▼



+ 15

觀塘區多幢公屋大人染疫

觀塘的疫情亦不容忽視，該區共有14幢大廈榜上有名，包括秀茂坪紀律部隊宿舍1座、秀茂坪邨秀雅樓、順利邨安逸樓等、樂華南邨展華樓、鯉魚門邨鯉生樓，疫情波及範圍極廣，但卻集中在公共屋邨。

在新界方面，近日的疫情「重災區」沙田，情況未有顯著緩和，再有11幢大廈出現病毒蹤跡，包括新城市廣場3期蕙蘭閣、名城1座、曉峯灣畔2座等，確診者亦牽涉到村屋，包括馬鞍山村。

早前因為元朗廣場爆疫而引起關注的元朗疫情則已回落，雖然該區再有13幢大廈上榜，但約一半集中在天水圍的屋邨，包括天慈邨慈輝樓、慈心樓、天逸邨逸潭樓、逸洋樓、天耀邨耀康樓等。

▼2月9日 油塘檢測人潮▼



+ 5

▼2月8日 強制檢測公告詳情▼

