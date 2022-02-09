疫苗通行證｜向食肆手機展示安心碼及針卡　「咚咚」兩聲安心食飯

政府將於本月24日推行「疫苗通行證」，屆時市民進入食肆、商場、百貨公司、超市等17個表列處所時，必須掃瞄安心出行及展示針卡，當中D類食肆將於明日（10日）率先試行。



創新及科技局今日在Facebook專頁公布「疫苗通行證」使用教學，商戶須在當眼處展示裝有「驗證二維碼掃瞄器」的手機及「安心出行」二維碼，市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗，便可安心食飯。



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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（資料圖片）

創科局FB帖文指出，商戶下載或更新「驗證二維碼掃瞄器」至最新4.1.0版本後，需啟動自動掃描模式，並選擇音效提示，然後將裝有程式的手機安放在當眼位置，配搭「安心出行」場地二維碼。

市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

「噹噹噹噹噹」代表二維碼無效

當市民進入商戶時，先掃描「安心出行」場地二維碼，再向商戶的「驗證二維碼掃瞄器」展示手機上的針卡或「豁免證明書」二維碼。當聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗；若「嘟」一聲，即持有「豁免證明書」；如果聽到「噹噹噹噹噹」，代表二維碼無效。

創科局提醒商戶，要好好保存裝有「驗證二維碼掃瞄器」程式的手機，當局強調，流動應用程式所收集的資料經加密處理，個人資料亦已經部份遮蓋及雜湊處理，成為不可辨識的資料。負責人不能得悉所收集的資料，只有特區政府指定人員可以使用所收集的資料，以協助預防和控制新冠毒病工作及相關用途。

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