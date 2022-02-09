竹篙灣檢疫中心兩民安隊員初步確診　部分隊友暫停職務及檢測

疫情持續，竹篙彎檢疫中心再有工作人員染疫。民安隊今日（9日）公布，有兩名在竹篙灣檢疫中心執勤的隊員初步確診，他們分別在本周一（7日）及昨日（8日）當值，並曾到過民安隊總部，民安排已暫停與患者接觸的隊員職務，有小部分隊員需要強制檢測。



另外，康文署表示，一名於大埔公共圖書館和長洲公共圖書館工作的圖書館職員、一名於青衣公共圖書館工作的外判圖書館員工，及一名於九龍公園游泳池工作的救生員初步確診。



民巿隊今日（9日）公布，有兩名竹篙灣執勤的隊員初步確診。（資料圖片）

民安隊表示，兩名初步確診隊員分別在本月7日及8日下午至晚上在竹篙灣檢疫中心執勤，他們在值勤前後曾使用民安隊總部大樓部分設施，民安隊已隨即清潔及消毒設施，在指定時段曾到過相關地點人員須接受檢測，而與個案相關人員須暫停職務，直至獲得檢測結果。

民安隊指出，是次檢測影響地點有限，預計只有小部分隊員需要接受強制檢測，對竹篙灣檢疫中心的管理工作並無影響，人手及為各檢疫設施提供的服務維持正常。

竹篙灣檢疫中心亦已為該兩名隊員曾逗留的工作地方進行清潔及消毒，由於所有工作人員在執勤時均已佩戴合適的個人防護裝備，暫時未有其他人員被列為密切接觸者。

一名在九龍公園游泳池工作的救生員初步確診。（林穎嫺攝）

兩名圖書館職員及一名救生員中招

另外，康文署表示，於大埔公共圖書館和長洲公共圖書館工作的圖書館員工最近一次上班日期為本月4日，另一名於葵青區青衣公共圖書館工作的外判圖書館員工最近一次上班日期為上月31日。他們早前因身體不適進行病毒測試，並於今日獲通知初步確診。所有公共圖書館自上月7日起已暫停開放。

至於在九龍公園游泳池工作的救生員，早前因其居住屋邨有確診者，須接受強制檢測，並於今日獲通知初步確診，他昨日最後上班。九龍公園游泳池自上月7日起已暫停開放。

該三名職員最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。康文署會安排與他們一同執勤的同事接受病毒測試，並會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒他們的工作地點及公用設施。

房屋署一名助理工程監督初步確診。(資料圖片)

房署助理工程監督染疫

此外，房屋署一名助理工程監督初步確診，患者得悉一名曾見面的親友確診後進行檢測，在九龍城道安樂工廠大廈工作，最後一天在辦公室上班的日期是本月4日。

他最近在辦公室工作時，並沒有與公眾人士接觸，工作期間均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該辦公室已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

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