強制檢測｜增70處元朗區佔22　山頂梅道1號、半山區輝煌豪園上榜

本港昨日（9日）新增1161宗新冠肺炎確診個案，首次單日破千。全港70處被納入強制檢測名單，當中53個是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點，其餘17個污水樣本檢測呈陽性。

上榜地點有22個在元朗區，大部份是污水樣本檢測呈陽性；深水埗和沙田區亦佔較多，分別有9個和7個。

名單上還包括一些天價豪宅，包括山頂梅道1號The Mayfair和半山區西摩道3號輝煌豪園等。



▼2月9日強制檢測名單▼



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全港18區僅東區倖免

昨日上榜的處所依舊遍佈全港，18區中只有東區倖免。地點以住宅和商住樓宇為主，只有少數例外，如中環德己立街1-13號世紀廣場17樓1701室李焯傑牙醫和愉景灣愉景廣場。

元朗區22個強檢地點中，有16個污水樣本檢測呈陽性，集中在元朗市元朗安樂路、大馬路和水車館街一帶，區內朗屏邨昨晚已有兩幢大廈要圍封強檢；與患者有關的地點則有南邊圍二巷6號、天水圍天澤邨澤辰樓和嘉湖山莊樂湖居3座等住宅。

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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多座天價豪宅上榜

疫情重災區深水埗區繼續有多處上榜，包括柏樹街4-10號、基隆街112-116號、福華街122-124號和美孚新邨第三期百老匯街57-59號等9處。沙田區則有大圍新翠邨新偉樓、名城1座和馬鞍山富安花園1座等大廈被納入強檢。

名單上亦有多座天價豪宅，如山頂梅道1號 The Mayfair、半山區西摩道3號輝煌豪園、葵涌浩景臺5座和西貢帝琴灣凱弦居9座。

▼2月9日新增「疫廈」▼

