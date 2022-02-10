檢疫大廈｜涉300幢大廈　豪宅貝沙灣南灣及曼克頓山上榜

新冠病毒Omicron疫情嚴峻，政府推行「居安抗疫」計劃讓密切接觸者在家檢疫最多14日。根據衞生署衞生防護中心周三（9日）公布的檢疫大廈名單，合共有300個幢大廈或住所有市民檢疫。沙田區及元朗區各有39幢佔最多。檢疫大廈有不少豪宅，包括南區大型豪宅屋苑貝沙灣南灣、美孚曼克頓山Manhattan Hill Tower 5座等。



根據衞生防護中心公布，2月9日共有300幢大廈實行居家檢疫，當中沙田區及元朗區佔最多涉及39幢，沙田區著名私人住宅包括天宇海T3A、溱岸８號平台、翠擁華庭第9座等；元朗區就有尚悅第十座、嘉湖山莊麗湖居第六座和樂湖居第十四座等。

檢疫住所亦不乏富豪聚居地，港島區包括南區大型豪宅屋苑貝沙灣南灣第１座，私人屋苑海怡半島怡雅閣、東區峯景、中西區泓都第一座。

▼2月9日檢疫大廈名單▼



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九龍區方面，有九龍站上蓋的君臨天下第三座，以及美孚曼克頓山Manhattan Hill Tower 5、九龍城瑧樺、土瓜灣傲雲峰等；新界區方面，有將軍澳日出康城首都第五座、葵青浩景臺第一座、北區花都廣場第７座等。

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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▼2月9日新增「疫廈」▼

