多區污水檢測呈陽性存隱形患者　元朗重災近20幢大廈強檢

政府周三（9日）晚上表示，元朗、大埔、深水埗、青衣等多區污水樣本呈陽性，顯示有關地區的處所可能有隱性患者，當中元朗是重災區，近20幢大廈要強制檢測，包括遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、朗屏邨畫屏樓，而大埔廣福邨廣禮樓亦榜上有名。

民政事務總署周四（10日）起，亦會向蘇屋邨和長宏邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



+ 7

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強在各區採集污水樣本檢測，當中元朗和大埔部分區域的污水被驗出對病毒呈陽性，政府要求曾到訪有關大廈的市民接受強制檢測，包括：

．元朗遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、信發大廈、錦榮大廈、金豐大廈、元善大廈、元朗合益有限公司大樓、元美大廈、萬金中心、東輝閣、榮發樓、永興大廈、利群樓

．元朗朗屏邨畫屏樓

．大埔廣福邨廣禮樓

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



+ 9

另外，深水埗、觀塘、沙田、元朗及青衣區的污水檢測亦呈陽性，民政事務總署明日（10日）起，陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測：

．長沙灣蘇屋邨百合樓、荷花樓、櫻桃樓、綠柳樓、金松樓、蘭花樓、壽菊樓、牡丹樓

．青衣長宏邨宏善樓、宏意樓、宏心樓、宏勇樓

至於其餘地區，民政事務總署透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會，將陸續向有關地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

．深水埗東京街與興華街之間（元州街（雙號） 、青山道（單雙號）、 順寧道（單雙號）、 保安道（單號））一帶住宅

．觀塘翠屏（北）邨翠桉樓、翠柳樓、翠梓樓

．沙田大圍隆亨邨善心樓、賞心樓、慧心樓、樂心樓

．沙田大圍顯徑邨顯德樓、顯沛樓、顯揚樓、顯慶樓、顯祐樓、顯運樓、顯貴樓、顯富樓，及嘉徑苑

．新元朗中心第一座、第五座

．青衣長亨邨亨麗樓、亨緻樓、亨業樓、亨怡樓

▼2月8日 荃灣兩個檢測站▼

