WFH｜政府延長在家工作安排至2月18日　籲全港僱主跟隨減社區人流

本港疫情嚴峻，政府今日（10日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。政府再次呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。



政府今日（10日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。（資料圖片）

政府表示，在實行特別上班安排期間，政府部門繼續維持緊急和必須公共服務，強調控制第五波疫情是政府現時首要任務。發言人指，大量政府僱員一直緊守崗位、不辭勞苦參與抗疫工作，各部門會繼續因應疫情發展和實際需要，動員政府僱員全力支援抗疫工作。

發言人又指，政府因應疫情而需減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解，但個別部門仍會就各項服務的最新需求作出安排，另行作出公布。為減少政府大樓和辦公室的人流，市民應盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務；同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

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