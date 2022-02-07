孔繁毅料確診勢再升　社交距離須加辣包括兩人一枱及大部份人WFH

本港疫情持續嚴峻，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日表示，隨著當局或將社交距離措施「加辣」，例如食肆收緊至兩人一枱、安排大部分人在家工作，加上增加人手追蹤個案，相信屆時情況會有改善。他又認為，本港要堅持動態清零及圍堵策略，以預留更多時間提升市民的疫苗接種率。



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

孔繁毅在港台節目《千禧年代》表示，近期個案與農曆新年期間跨家庭聚會增多有關，相信本港的確診宗數會再上升，料隨社交距離措施「加辣」，例如縮減至食肆兩人一枱，大部分市民在家工作、減少外出，增加人手進行個案追蹤，疫情有望改善。他說，面對嚴峻疫情，仍需堅持採取動態清零或圍堵政策，預留時間進一步提升接種率，估計再過多數月，世衛或把新冠肺炎評定為風土病，屆時全球大流行將結束。

對於港府啟動竹篙灣社區隔離設施，同時會啟動「居安抗疫」計劃，孔繁毅認為安排合適，解釋指大部分Omicron患者病徵輕微，接種2至3針疫苗基本上沒有病徵，約5天可由陰轉陽、或CT值達33，倘患者大增，屆時出院安排有機會進一步放寬；當亞博館的社區治療設施爆滿，輕症患者可轉到竹篙灣隔離，檢測呈陰性後可回家居家隔離5天。

他認為，竹篙灣社區隔離設施屬戶外，不是高樓大廈、空氣流動較好，入住者全屬確診患者，而工作人員有合適保護裝備，相信有關安排穩妥。當竹篙灣仍無法接收所有患者，需仿效西方國家做法安排居家隔離，但他坦言同住家人有機會受感染，做法不理想，也不希望要去到這個階段，認為居家安排較適合其密切接觸者接受短暫隔離。

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快速測試3天內完成、8成人口參與才理想

至於政府將向全民派發快速抗原測試包安排，孔繁毅認為越多人參與越好，最理想做法是在3天內、8成以上人口參與，相信做一次已足夠；倘檢測超過3天、參與人數少，檢測程序也不穩妥，效果則不理想。他認為，上述安排有機會找到傳播者或其密切接觸者，相信走漏機會小。

此外，對於多區出現檢測人龍，孔繁毅認為天氣寒冷，建議當局加開更多檢測中心以作疏導。被問及強檢安排可否用深喉樣本取代核酸檢測，他認為如深喉唾液適當採樣，可代替鼻咽及咽喉拭子，最重要是有專人協助採樣、樣本分量足夠，引述有研究指效果較鼻咽拭子更佳。

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