確診者在家等4日未送院　全家人染疫︰本來1個、𠵱家變幾個中招

第五波疫情嚴峻，昨（9日）確診數字創新高約1,100宗，令醫療系統不勝負荷。有確診市民、居於油塘的陳先生今（10日）致電港台節目，批評政府安排不善，僅通知他們在家等待，至今仍未獲最新通知，以致同住家人亦出現懷疑確診的徵狀。他由本周一（7日）等待至今日，合共4日仍未獲送院。



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於油塘居住的陳先生，早前出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等病徵，經強制檢測後於本周一（7日）發現為陽性。他指，當時家人包括妻子、兒子、媳婦均驗出陰性，然而當局通知他在家等待，直至今日仍未有最新安排。最終他的家人，亦出現咳嗽及發冷等感染徵狀，「呢段時間傳染晒畀佢哋。」

「打咗好多次電話都打唔通，通就冇人聽！」陳先生指，連日來多次致電終於接通，惟對方不斷轉介他至不同部門，至今仍未有最新通知。雖然全家均戴上口罩，但家人無奈仍受到感染，「本來1個中招，𠵱家幾個中招！」

陳先生亦指，根據強檢通告規定，全家今日須接受檢測，但他們擔心外出會傳染他人，因此不知如何是好，擔心不跟從政府規定將受懲罰，「 唔檢又話要罰錢坐監。」

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