即時繁殖率1.8　中大教授料一周內疫情續爆　單日將錄得5千宗確診

本港新冠肺炎疫情肆虐，昨（9日）確診數字創高錄得約1,100宗個案。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今（10日）於電台節目表示，由受感染至確診整個過程為7日，因此昨日確診數字僅反映大年初二的數據。他指，若以現時即時傳播率為1人傳染給1.8人計算，預料未來數日為上升周期，將有2,600人及5,000人受感染。但他估計，隨著政府規定的社交距離措施生效，預期2月底至3月初疫情將會見頂，其後將慢慢橫行並回落。



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郭健安表示，昨日的確診數字為預計之內，並指根據流行病學的知識，昨日的確診數字僅反映7日前的感染。他解釋，現時Omicron及Delta變種病毒的潛伏期為4日，由病發至確診平均為3日，合共為7日。因此今日即將公布的確診數字，將反映大年初三的狀況。

但郭續指，市民於大年初三到車公廟等人多聚集的地方，接下來的確診數字將反映大年初四的情況，然而當時仍沿用舊有的社交距離措施，直至2月17日才反映新措施生效後的成效，因此他預期「未來2月10日至2月16日係上升周期。」

郭亦以即時繁殖率分析指，根據大年初二時的確診數據，每1個確診者傳染給1.8人，Omicron及Delta變種病毒傳播至下一代的時間約2日半。他指，以昨日確診數字乘以1.8人加2.5日，便是其他專家所指的「幾何級上升」的意思。他經計算下，預料未來數日將有2,600人及5,000人受感染。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安（左）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

不過郭健安並非只報憂不報喜，他表示現時本港的檢測比率及打針數字創新高，加上7日後社交距離措施的成效將顯現，估計一周後的即時傳播率，將由1.8人下降至1.1或1.2人。他指，雖然數字大於1代表仍有上升的情況，但根據過去的經驗，數字將於12周後下降至1。

郭以葵涌邨爆疫為例，指由最初的10多人確診，傳播至100多人受感染，即時傳播率大約1人傳播至4人，其後農曆新年期間則回落至1的水平，因此當時每日確診數字約數十宗，以致市民於新年對疫情較為放心。「講太誇張嘅數字大家可能比較擔心，如果社交距離措施落功夫、長者身體許可下打針、檢測畀耐性排隊，最後會見到即時傳播率慢慢去返1。」

因此郭估計2月底至3月初，疫情將會見頂，其後將慢慢橫行並回落。但他強調，疫情回落時為最危險，因屆時市民會鬆懈，社交距離措施亦會放鬆。他指，昨日有兩名長者確診後離世，呼籲長者盡快打針避免確診後死亡或重症的風險。

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