袁國勇指人力資源無力應對疫情　籲騰空亞博竹篙灣隔離未打針長者

本港新冠疫情肆虐，昨（9日）確診數字創新高錄得約1,100宗，隔離檢疫措施或將爆滿。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（10日）在商台節目表示，亞博館社區治療中心、竹篙灣檢疫中心如短時間內爆滿，可騰空亞博館等檢疫中心，隔離未接種疫苗的高危市民如長者等，至於病徵輕微的患者則安排居家隔離較實際。他相信待社交距離措施落實後，若市民配合抗疫，確診數字將逐漸回落。



▼2月9日 食肆收緊限制及髮型屋關閉前夕情況▼



+ 2

疫情嚴峻，如何有效遏止疫情恢復正常生活，為市民關注的問題。袁國勇指，本港約有300萬個家庭，實行禁足存在難度。他認為，若社會做好防疫措施，例如市民外出配戴兩個口罩等，相信待社交距離措施落實後，確診數字將逐漸回落。

然而近日確診數字持續上升，更突破4位數字。袁國勇認為，如短時間內亞博館社區治療中心、竹篙灣檢疫中心等檢疫設施爆滿，應安排病徵輕微的患者居家隔離較為實際。他亦建議，政府可騰空亞博館等檢疫中心，隔離未接種疫苗的長者或其他高危人士，以保護未受感染的市民。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

袁坦言，本港目前的人力資源，已無法應對第五波疫情，強調保護長者和醫療系統為最首要事項，因此呼籲政府盡快讓安老院舍長者接種疫苗。他建議，可參考季節性流感，讓病徵輕微的病人分流到政府位於18區的門診求醫，以減輕急症室壓力。

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼

