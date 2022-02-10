一家四口確診　呼吸困難患者博愛醫院等5小時　獲派樽仔被叫回家

方先生一家四口初步檢測呈陽性，其中初中生弟弟因呼吸困難，周二（8日）深夜到元朗博愛醫院求醫，坐在有30名確診者帳篷區域苦等5小時，無人詢問身體狀況，更叫確診者自行回家。

家中有曾發燒的嬰兒，方生憤怒稱「追蹤手帶又無，30名病人自己搭車，都唔知會有幾多條追蹤鏈」，直言「清零」根本是騙人，實則與病毒共存。

方生稱接獲博愛醫院病人聯絡主任來電，就自行搭車事件道歉，承認事件不理想。



一家四口疑在周二（8日）確診新冠肺炎，方生的確診弟弟因呼吸困難到元朗博愛醫院求醫，坐在有30名確診者帳篷區域苦等5小時，更叫確診者自行回家。（讀者提供）

家住元朗山水盈的方生，其初中生弟弟周二（8日）有喉嚨痛及發燒，下午到荃灣港安醫院求診，弟弟最終確診新冠肺炎，回家隔離休息。方生及媽媽則使用快速檢測劑測試，兩人均呈陽性，家中約一歲的嬰兒更在前一天發燒，擔憂嬰兒同染病。

苦等5小時拎樽仔檢測 無詢問身體狀況

但至晚上10時，患哮喘的弟弟因呼吸困難，由救護車送到元朗博愛醫院。他們兩人被帶到確診者的帳篷區域，當時有約20至30病人在該區域等待，有兩至三名工作人員在場，只詢問他們有否居住在爆疫的大廈，卻未曾詢問身體狀況。

他們最終挺著寒風，苦等5小時，獲派退燒及喉嚨痛的藥物。他憤怒稱「拎個樽吐口水都等兩、三個鐘」，更是由媽媽走到急症室詢問才獲派兩個樽仔，根本無人關心確診者。

一家四口疑在周二（8日）確診新冠肺炎，方生自行檢測呈陽性。（讀者提供）

30名疑似確診者 須自行乘車回家

護士也只是叫確診者自行搭巴士回家，在家中等消息。方生無奈稱，「追蹤手帶又無，30人都自己搭車，唔知最後會有幾多條追蹤鏈。」方生曾向姑娘詢問有關傳染危機，她僅稱這是政府指引，無解決問題。

方生最終由媽媽駕車回家，並通知大廈管理處消毒，膳食則由常在外工作及測試呈陰性的父親放在電梯口。方生至今兩日仍未知道檢測結果，亦未曾獲衞生署通知如何處理，及有否禁足等限制。

方生在港安醫院及博愛醫院求診，獲派退燒及喉嚨痛等藥物。（讀者提供）

確診者：清零呃人 根本與病毒共存

他稱特首常說要「清零」根本是騙人，現實卻是與病毒共存，確診者可通街走，自行搭車，又無追蹤手帶，僅靠確診者自律，估計第5波疫情疫情難以遏止。

方生其後就自行搭車事件向院方投訴，今日 （10日）下午接獲博愛醫院病人聯絡主任來電，他們就自行搭車事件道歉，承認事件不理想，但稱平日不會要求確診者自行乘車，解釋當日是未能調動救護車才有此安排。

《香港01》正就事件向博愛醫院查詢。