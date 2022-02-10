疫情｜94歲無打針婆婆入院兩日病情急速惡化離世　再添3長者危殆

第五波疫情持續失控，本港今日（10日）再錄得新增986宗確診個案，當中985宗屬本地個案，初步陽性個案亦達逾800多宗。

醫院管理局公布，再有長者感染變種病毒Omicron後病逝，94歲女死者（#18712）本來已有長期病患，周二（8日）入院後，病情在短短兩日內迅速惡化，延至今午不治，她並無接種疫苗。

另外，至今共有1,895病人留醫，當中3人危殆，全部均為80歲或以上長者；6人情況嚴重，醫管局指，留意到大部分患者均無打針，或在去年只打了1至2針，呼籲市民盡快打針，已打針人士亦應打第三針，以對抗疫情。



李立業表示，94歲女病人病逝，她有長期病患，周二因呼吸困難、有心臟衰竭入院。（李澤彤攝）

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日再有1名染疫長者死亡，為94歲女病人(#18712)，她有長期病患，周二因呼吸困難、心臟衰竭入院，經篩查檢測後發現對新冠病毒呈陽性，初時情況隱定，惟及後病情持續惡化，延至今日下午1時33分去世。

累計216死

李立業指，死者是感染Omicron變種病毒，生前並無任何疫苗接種紀錄，醫管局對其離世感到難過，並對家屬致以深切慰問。至今累計有208位染疫病人在公立醫院離世，計及其他死者，已有216人因感染新冠病毒死亡。

另外，至今共有1895名病人分別在北大嶼山感染中心、醫管局傳染病中心、亞博及15間公立醫院留醫，當中3人危殆，包括在將軍澳醫院留醫的84歲長者（ # 14814），以及分別80歲和97歲長者，只有80歲染疫死者有打兩針，最後一針在去年9月接種，其餘兩人均無打針。

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再有6名病人情況嚴重，包括在聯合醫院留醫的50歲男子（#14930）、84歲男子（#17506）、在瑪麗醫院留醫的77歲女子（#13400）、在廣華醫院留意的57歲女子（#16485）、在屯門醫院留醫的56歲女子（#15540），以及在瑪麗醫院留醫的91歲女（#16687）。李立業指，留意到大部分病況嚴重的病人都無打針，或只在去年接種1至2針，他再次呼籲市民盡建接種疫苗，若已接種兩針，亦應盡快安排打第3針。

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