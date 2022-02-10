梁卓偉倡積極考慮封城　若維持現狀下月每日2.8萬人染疫　20人死

港大醫學院進行流行病學模型推算，若維持現時社交距離措施，預料到三月中至下旬會是疫情高峰期，屆時每日感染人數可達28,000人，包括無症狀感染人士，確診者可達至逾萬人，而每日將會有15至20名病人死亡，到6月中累計死亡人數約為950多人。

港大醫學院院長梁卓偉解釋，現時實施的措施可以有效將Omicron傳播基數減至1.5，但不代表疫情受控，而需要將基數減至低於1水平，方可有效控制疫情，令確診數字走下坡。

他認為，現階段最有效方法是採取封城措施，做法可遏止傳播率可達至八成半，倡政府考慮，否則確診數字可於一日內翻倍，又補充，若政府在末達致零確診的情況下就撤銷封城，疫情可能會出現反彈。



香港大學團隊以流行病學模型估計不同情況下，第五波疫情的確診、死亡及入院數字等。（資料圖片)

香港大學團隊以流行病學模型估計不同情況下，第五波疫情的確診、死亡及入院數字等。團隊將政府的社交距離措施分為五級，包括第一級在餐廳等多項處所加強社交距離措施，以及關閉幼稚園及小學；第二級全港學校停課，禁止堂食至晚上9時；第三級公務員在家工作，在餐廳等多項處所實施多項嚴格措施，禁晚市堂食。

只維持最新防疫安排 3月中至下旬達高峰期 每日500人入院超負荷

日前政府宣布收緊社交距離措施，包括在首次禁止多於兩戶人聚集，將社交距離措施提升至團隊所指的第四級出平。團隊估計，若措施維持一段長時間，預料到三月中至下旬會是疫情高峰期，估計屆時入院數字會達每天400至500人，超出醫療系統負荷水平。

每日15至20人死亡 6月中累計死約950人 高峰期近10萬人需隔離

同時，感染人數可達28,000人，包括無症狀感染人士，確診者可達至逾萬人，死亡人數方面，估計每日將會有15至20名病人死亡，到6月中累計死亡人數約為950多人，高峰期會有近10萬人因出現病徵需要隔離。

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



+ 9

若放寬措施 死亡人數可達3000人

港大流行病和生物統計學教授胡子祺指，由於今次是港府首次實施第四級社交距離措施，估計未必可以維持一段長時間，故團隊以措施放寬至第二級及第三級的情況下再作模擬估計。

結果得出，約措施放寬至第三級水平，估計死亡數字到6月會急增至現時的三倍，即達3,000人，而伴隨醫療系統超出負荷，死亡率有機會增加50%至4,231人，需要作隔離的患者會增至約60萬人。至於放寬至第二級水平，團計就預料到6月的死亡人數會達5,000多人，因醫療系統崩潰，有機會增至約7,000人死亡。

▼2月9日 食肆收緊限制及髮型屋關閉前夕情況▼



+ 2

梁卓偉指實施最嚴格封城疫情有望受控 倡政府考慮

最後，團隊假設若本港可在一至兩星期內，實施第五級的嚴格封城措施，死亡人數至6月分將會大減至115人，醫療系統亦不會出現負荷過多的情況。港大醫學院院長梁卓偉解釋，根據過往數據，在不實施任何社交距離措施的情況下，Omicron傳播基數可達7.2，即1個人可以傳染給7個人。

封城可遏止八成半傳播率 否則確診數字可於一日內翻倍

現時實施的第四級水平防控措施，可以將基數減至1.5。不過梁卓偉強調，即使1人只可傳染予1.5個人，亦不代表疫情處於受控，需要將基數減低於1的水平，方可有效控制疫情，令確診數字走下坡；現階段最有效的方法是採取封城措施，做法可遏止傳播率可達至八成半，否則確診數字可於一日內翻倍。他補充指，若政府在末達致零確診的情況下就撤銷封城，疫情可能會出現反彈。梁卓偉表示，即使目前防疫措施加辣，恐怕未必可能遏低即時傳播率，強調要靠更嚴厲的措施，不論是透過自願、立法或行政手段去控制疫情。

目前防疫措施加辣，恐怕未必可能遏低即時傳播率，需要將基數減低至1以下水平，方可有效控制疫情，現階段最有效的方法是採取封城措施，做法可遏止傳播率可達至八成半，否則確診數字可於一日內翻倍，若政府在末達致零確診就撤銷封城，疫情可能會出現反彈。 港大醫學院院長梁卓偉

港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片）

他又指，留意到市民八達通的出行數據，自第四波疫情開始，社交距離措施對減少人流的功效逐漸減弱，即使第五波疫情下，市民出行數字大幅回落，亦未能低至頭三波疫情的水平。

隨每日確診數字急劇上升，梁卓偉被問到本港是否要繼續奉行「清零」的手法，他就直言「現時係時候實事求事、勇敢面對，睇證據睇事實，唔好咬文嚼字。」並且就疫情提出多項建議。

現時係時候實事求事、勇敢面對，睇證據睇事實，唔好咬文嚼字...... 港大醫學院院長梁卓偉回應是否續奉行清零

港大醫學院建議：



．提高市民尤其是長者的接種率，安老院舍馬上執行默許機制，即不反對就為長者接種疫苗

．重要基建或為社會提供必要服務的工作人士，包括安老院舍員工，於每日上班前進行快速測試

．政府為市民定期派發檢測包，讓市民可隔日自檢

．積極考慮封城

．考慮於私人化驗所驗出的初確診患者，樣本毋須經公共化驗實覆檢方確診，或改以抽樣覆檢的方法

．為居家隔離或居家治療者提供配套，包括溫度計、血含氧量儀，讓其監察身體情況適時求醫

．私家醫院為公立醫院接收非新冠病人，讓公立醫院騰出床位

．將適齡學童接種率推高至九成

．將外地返港人士檢疫要求與現時緊密接觸者可居家隔離的要求睇齊

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



+ 9

另外，梁卓偉又指，留意到現時有不少確診者需要在家中等待入院，部分人等候的時間以日計，故向市民提供以下貼士：

梁卓偉向等候入院病人建議：



．病人及同住的家人，除睡覺、刷牙、進食等須一直配戴口罩

．避免由確診者或正在檢疫的人士負責煮食，避免病毒透過食物傳播

．確診者應分開在獨立房間自己進食，否則應與其分開時段進食

．確診者沖涼後需要消毒洗手間

．以溫度計及血含氧量儀器定期監察身體情況