疫情｜至少8安老院舍爆疫　深水埗溫暖護老院4長者中招或全院檢疫

本港疫情持續嚴峻，並在多間護老院蔓延。衞生署衞生防護中心今日表示，深水埗溫暖護老院先後有4名長者染疫，該院相關人士或需全數接受檢疫。另有至少7間安老院舍出現確診或初步確診個案。



深水埗溫暖護老院前後有4名長者染疫，該院相關人士或需全數接受檢疫。(資料圖片 / 馬煒傑攝)

深水埗溫暖護老院日前有一名長者確診及已離世，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該院另有3宗確診個案，故該護老院有關人士或需全數檢疫。

確診個案亦蔓延至多間院舍，包括東華三院何玉清翠柳頤庭一名在廚房工作的職員染疫，工作時無接觸長者，料院友不需接受檢疫；保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心的兩名長者染疫，分別居於3樓不同房間，同房其他長者要接受隔離檢疫；葵涌騰達護老中心亦有保健員確診。

張竹君表示，今日至少8間安老院舍出現確診或初步確診個案。（李澤彤攝）

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在初步確診個案方面，東華三院莫黃鳳儀安老院有一名住戶初步確診，同房其他人士需檢疫。君悅護理中心亦有初步陽性個案，張竹君指或有其他經快速測試發現的陽性個案，不排除有部分人士需接受檢疫。而東華三院何東安老院也發現有工作人員初步確診，沒有與其他院友接觸。

此外，佛教李莊月明護養院有兩名院友初步確診及三名員工確診，該處或有傳播，衞生防護中心會再跟進。

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