前年七一警員被刺傷手臂案　最少兩被告將認罪　排期於9月答辯

前年7月1日有警員在銅鑼灣追捕示威者時被刺傷手臂，被指刺警的工程師和同案三名被告，被控暴動和意圖妨礙司法公正等五罪。案件今(10日)在區域法院再訊時，其中兩名被告表示將會認罪，而正被還柙，涉傷人罪的首被告，因疫情關係，未能出庭，其代表大律師透露，工程師亦應該不需審訊，但需再索取最後的指示。法官把案件押後至9月26日，一併處理其他被告的認罪答辯和審訊等。



律師透露首被告應不需要審訊

四名被告依次為：黃鈞華（24 歲，工程師）、羅珏琛（19歲）、周霈霖（21歲）和張芷程(女，25歲)。

代表首被告的代表大律師表示，首被告現被收柙於荔枝角收押所，今未能出庭應訊。大律師續透露，首被告應該不會需要審訊，但仍需再索取答辯指示。

第二及第三被告將認罪

其他被告的的代表大律師則表示，第二和第三被告將認罪，第四被告則傾向不認罪。

法官把案件押後至8月5日，就第四被告的審訊進行預審。法官亦排期至9月26日，處理第二和第三被告的認罪答辯，和第四被告的審訊，審訊預計需時5天。此外，法官亦把首被告的案件，押後至本月24日再訊。

首三被告面對一項暴動罪，指他們於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道一帶參與暴動。首被告另被控一項有意圖而傷人罪，指他同日在高士威道皇仁書院外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，第二和第三被告則分別被控於同日，抗拒及故意阻撓在正當執行職務的警員25116。

此外，首被告和第四被告被控一項意圖妨礙司法公正罪，指他們於同日，作出意圖協助首被告逃避警方逮捕的作為。

案件編號：DCCC 189、210、809/2021