刺傷警員｜24歲男被控「意圖傷人」罪　今午東區法院提堂

民陣七一遊行遭警方反對，大批市民仍前往港島遊行示威，警方到場進行清場及拘捕行動，一名24歲姓黃男子涉嫌以利器刺傷一名防暴警員，當晚欲乘搭國泰航空前往英國時，被警員上機以涉嫌傷人罪拘捕。昨晚（2日）警方將男子押回位於慈雲山住所進行蒐證。 警方今日交代詳情稱，當日收到人提供消息，稱疑犯會乘搭飛機離港，於是前往機場找尋，於機艙內發現疑犯，他涉「意圖傷人」罪被捕，警方稍後會控告疑犯一條「意圖傷人」罪，並於今日下午在東區法院提堂。

商業罪案調查科總督察解子倫稱，當時涉事飛機未起飛，機門亦未關閉，為免影響其他乘客，警員將疑犯帶離機艙作出調查，再進一步拘捕。（黃偉民攝）

商業罪案調查科總督察解子倫稱，當日下午4時，警方於銅鑼灣高士威道近興發街進行針對非法集結的行動，一名機動部隊警員嘗試制服犯人期間，遇到犯人強力反抗及爭執，警員被多名暴徒以利器、雨傘等襲擊，甚至有人搶犯。

涉事警員於過程中多處受傷，包括左上臂近肩膀位置被利器所傷，他現正留醫治理。商業調查科人員經深入調查，於昨日凌晨時間，在香港機場以「意圖傷人」罪名拘捕一名24歲姓黃男子。警方稍後會控告疑犯一條「意圖傷人罪」，並於今日下午在東區法院提堂。

警：當日有人提供消息指疑犯會乘飛機離港

解子倫稱，當日收到有人提供消息，稱刺傷警員案中的一名涉案人士會乘飛機離開香港，經調查及分析資料後，於是聯絡駐守機場警員找尋疑犯，最終於機艙內發現疑犯，警員將他帶離機艙作進一步調查後，以意圖傷人罪將其拘捕。解子倫續指，當時涉事飛機未起飛，機門亦未關閉，為免影響其他乘客，警員將疑犯先帶離機艙作出調查。

警方嚴厲譴責疑犯公然干犯公職人員執行職務、襲警及傷害他人等的嚴重罪行，警方會繼續就案件調查及追捕在逃人士歸案。

+ 3 + 2

警方稱，七一當日在銅鑼灣高士威道近興發街拘捕1名紅衣男子時，遭多名示威者襲擊，企圖將紅衣男拉走，其間1名男子以利器刺傷1名警員左手臂。至昨日（2日）凌晨時分，警方於機場拘捕涉案的24歲姓黃本地男子，涉嫌傷人被帶返警署扣查。