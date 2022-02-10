封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水陽性被圍封　目標周五中午12時完成

政府晚上公布，自晚上7時半起，圍封元朗洪福邨洪樂樓，大廈內人士須留在處所接受強制檢測。政府目標是在明日（11日）約中午12時完成行動。



政府：洪樂樓污疑有隱形患者 感染風險有機會較高

政府指，由於洪福邨洪樂樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，於是引用第599J章，宣布自下午7時30分起，將洪福邨洪樂樓列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。



受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果獲大致確定，方可離開其處所。政府目標在明日約中午12時完成此行動。



政府指，已於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士須於明日凌晨零時前接受檢測。政府指，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」；而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

1.28至2.10期間曾身處超過兩小時 周六或之前須強檢

根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月28日至2月10日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月12日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。