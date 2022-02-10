疫苗預約｜接種率創新高乘勢上　聶德權：正物色增加臨時接種場地

【接種復必泰私營機構／接種科興私家診所】第五波疫情洶洶，同時推高疫苗接種需求。公務員事務局局長聶德權晚上在社交專頁帖文指，近日市民踴躍接種，多間社區疫苗接種中心預約爆滿，當局正不斷加大各中心的接種能力，亦正物色增加臨時接種場地，以對應需求。聶德權提提市民，可以到逾千間私家診所接種科興疫苗，或33個私家醫院或醫護機構打復必泰疫苗。【附名單】



公務員事務局局長聶德權晚上在社交專頁帖文指，當局正不斷加大各中心的接種能力，亦正物色增加臨時接種場地，以對應需求。（資料圖片）

▼2月10日 屯門各處檢測點大排長龍▼



+ 14

周一至周三私營醫療機構共打9.6萬針科興及2300針復必泰

聶德權指，私營醫療機構接種率亦連創新高，接種科興的私家診所和機構在本周一至周三分別接種28,348針、31,839針，以及36,418針；接種復必泰的私營醫療機構分別有637針、725針，以及995針。

聶德權：疫情嚴峻市民應從不同渠道盡快接種

聶德權指，鼓勵市民從不同渠道盡快接種，在目前嚴峻的疫情下保護自己，減低不幸感染而引發的重症及死亡風險，特別對長者而言非常重要。他又鼓勵更多私家醫生診所和醫院加入接種隊伍，或加大現有的接種能力。

私家診所名單（科興）︰www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/VSS

私營醫護機構名單(復必泰)︰www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_chi.pdf