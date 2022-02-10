疫情｜去年底至今累計5200宗確診　今增23名醫護染疫　涉多間醫院

第五波疫情持續，本港今日（9日）新增986宗確診個案，約800宗初步陽性，未計今日的個案，自去年12月底至今，累計已高達 5200 宗個案。在近日新增的個案中，有不少人曾於愉景灣廣場工作，該處需要關閉大清洗。另外，有23名醫護人員初步確診或確診，涉及多間醫院。



愉景灣廣場個案多 需關閉清洗

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上提到，未計今日的個案，自去年12月底至今，累計已高達 5200 宗個案，患者年齡由最小少於1歲至104歲，年齡中位數為36歲。

近日的個案中，有不少涉及愉景灣廣場的個案，確診者中包括2名客戶服務員、最少4名清潔人員、及2名商鋪人員，愉景灣廣場需要關閉進行大清洗。

張竹君表示，愉景灣廣場需要關閉進行大清洗。（李澤彤攝）

23 醫護染疫 涉多間醫院

至於醫護感染情況，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，今日共23名醫護人員初步確診或確診，當中包括1位北區醫院醫生、10名護士、2名專職醫療人員、及10位文職及支援人員。10名護士工作的醫院包括東區醫院、律敦治醫院、香港兒童醫院、明愛醫院、葵涌醫院、威爾斯親王醫院、博愛醫院、屯門醫院、青山醫院、天水圍醫院。

2名專職醫療人員分別於紅十字會輸血服務中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院工作。10位文職及支援人員工作的醫院或機構包括東區醫院、明愛醫院、北區醫院、屯門醫院、仁愛普通科門診、青山醫院、基督教聯合那打素社康服務、香港中文大學中醫診所暨教研中心。

李立業續指，醫院已就上述位案進行追蹤及清潔，患者在工作時均有佩戴防護裝備，並無病人被列為緊密接觸者。但有部分職員曾除下口罩，約20多名員工列為緊密接觸者，他們來自屯門醫院、博愛醫院、青山醫院、大埔那打素醫院、紅十字輸血中心、香港兒童醫院及東區醫院。

本港第五波疫情大爆發，陸續有多間醫院醫護染疫。（資料圖片）

兩醫院個案仍在調查

李指，明愛醫院早前有2名護士確診，追蹤後及現再多一同事及2病人確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇教授已前去調查。東區尤醫院因應老人精神科早前一名62歲男病人初步確診，追查後發現多一名物理治療服務助理確診，目前仍在調查中。

在入院篩查中，有4名病人染疫，分別在屯門醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院、及廣華醫院，有13名同病格的病人3及員工被列為緊密接觸者。

另外，衞生署今日表示，馬鞍山母嬰健康院一名護士初步陽性。該名護士因其同住家人的檢測呈不確定，於2月7日接受檢測，其樣本呈初步陽性。她於2月8日出現發燒。她最近一次當值日期為2月4日，工作時有穿着適當的個人防護裝備。母嬰健康院今日關閉以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡預約人士另作服務安排，明天將如常開放。