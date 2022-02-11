胡定旭望國家支援將檢測量升10倍至300萬　稱有兩氣膜實驗室送港

華大基因旗下華昇診斷中心董事長胡定旭於商台節目上表示，現時香港病毒檢測已到負荷極限。他希望國家可調派1千多人來港協助，協助提高檢測量到每日300萬，包括採樣人員、實驗室人員等。他又指，目前已經有兩套氣膜實驗室正由深圳運往本港。



胡定旭期望國家可儘快支援本港檢測量。（資料圖片）

華大基因旗下華昇診斷中心董事長胡定旭今（11日）於商台節目表示，目前香港檢測量人手不夠，現時本港病毒檢測負荷已到極限，基本上。本港數個承辦商已經做到「24小時、踢晒脚」，所以希望國家可派人員支援。如果檢測量足夠應付的話，未必需要封城。

他期望，內地可以調派1000多人來港，包括採樣人員、實驗室人員，協助提高本港檢測量；他估計，如本港每日檢測量可以由約30萬，提高到每日300萬，有助找出病毒源頭。他指政府明天與內地多個政府部門的會議，將討論有關議題。他認爲「中央完全沒有問題」，其他内地省份都會幫忙，如果香港只依靠自己資源，完全不足夠。

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胡定旭指，對於目前檢測安排，華昇診斷中心近日亦已陸續由內地增援兩、三百人，協助加大檢測量，參考了上次做法，16個氣膜實驗室，國家則派了600人；而目前選馬鞍山體育館做實驗室，他認爲現時地方足夠，可以在非常短時間建立，一個星期已經可完成，他指已經有兩套氣膜實驗室正由深圳運往本港。