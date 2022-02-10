01獨家︱港府周末赴深圳召緊急會議　爭大量檢測人員火速赴港

新冠疫情大爆發，本港連續兩日約千宗確診個案，各區檢測中心大排長龍。就在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員。



總體思路：特區主導 中央援手

《香港01》記者接獲可靠消息，政務司司長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛等相關港府高層，將於本周末前赴深圳召開緊急專家會議，重點之一是安排大量檢測人員，火速來港支援各區檢測。

一名建制消息人士透露，這是一個重要會議，是中央出手援港的措施之一。緊急專家會議涉及研究落實政策和措施。出席人士包括，特區官員與中央官員、內地專家商討最新對策。總體思路應是：特區主導，中央援手。

另一位接近港府的消息人士透露，港府正籌備周末急赴深圳之會議，主要是和內地專家共商當前的防疫策略及工作大方向，重點之一，是港府將請求內地當局能夠抽調多少檢測人員，盡快赴港支援，目前食物及衞生局正在計算所需要的人手。

近日疫情幾何級數上升，今日（10日）新增986宗確診個案，約800宗初步陽性個案，公立醫院單日23名醫護及職員染疫，累計1,306人要家居檢疫，涉及多達571個大廈單位。

疫情急遽轉差，但有分析指仍未到最壞時候。港大醫學院進行流行病學模型推算，若維持現時社交距離措施，預料到3月中至下旬會是疫情高峰期，屆時感染人數可達28,000人，包括無症狀感染人士，確診者可達至逾萬人，而每日將會有15至20名病人死亡，到6月中累計死亡人數約為950多人。

港大醫學院院長梁卓偉認為，現階段最有效方法是封城，認為將傳播率壓低八成半，倡政府考慮，否則確診數字可於一日內翻倍。他強調，若政府在末達致零確診的情況下就撤銷封城，疫情可能會再次反彈。

▼多區檢測站連日來大排長龍▼



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政府早前已邀請內地檢疫人員赴港，在馬鞍山設立火眼實驗室，預計可將每日檢測量提升至30萬次。但隨着多區整個屋苑需要檢測，有政界人士擔心檢測量仍然不足夠。