01獨家︱港府爭內援盼每日檢測量　翻一番至60萬　另覓地搞火神山

全港各區爆發新冠疫情，檢疫中心連日來大排長龍，市民動輒要排隊數小時始能檢測，之後又要再等兩三日才有檢測結果。《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。



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數以千計初步陽性患者 集中「火神山」治療

《香港01》記者再接獲可靠消息，港府高層將於本周末前赴深圳召開緊急專家會議，重點之一是安排大量檢測人員，火速來港支援各區檢測。據進一步了解，港府力爭把現時每日檢測量，由20多萬最少翻一番升至60萬，若內地當局能提供更多，自然歡迎。另港府深明大量確診者目前延留在家中隔離，極不理想，正物色合適地點，擬火速建立一個類似「火神山」的隔離及醫療處所，把數以千計的初步陽性患者，盡快遷往該處，防止家中隔離期間，再感染家人。

一位可靠消息人士表示，目前香港每日檢測量僅得20萬，即使月底於馬鞍山設立火眼實驗室，提升每日檢測量也僅升至30萬，故是次回深圳開緊急會議，正力爭每日檢測量，可望翻一番，即最少增加至60萬，因而依此計算要爭取內地當局派出多少人手來港支援。

當然內地姊妹省市能夠騰出更多人手，協助香港每日檢測量升至80萬、甚至100萬，特區政府自然歡迎，然而，也要考慮內地各省市當前的承受能力。事實上，深圳過去一旦大舉檢測，也時常獲廣州及珠海市全力抽調人手支援。故是次也希望內地各地「八方支援」血濃於水的香港。消息人士續說，內地當地的流動檢測車相當有效，故希望爭取盡快派出最少100輛來港火速星援。

消息人士承認，當前數以千計初陽患者留在家中隔離，是極不理想，然而連亞博館都已住滿了來自安老院的隔離人士。目前，當局正火速物色一個合適地點及處所，務求盡快把所有初陽患者遷往該處，集中隔離及作出醫療照護，相信數日便可公布。

▼2月10日南區利東社區會堂排隊情況▼



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麥美娟：本港疫情兩大樽頸 就是檢測能力和床位

政界近日十分關注本港疫情發展，多次敦促政府向內地求助，大幅增加檢測量。工聯會立法會議員麥美娟指本港疫情嚴峻，單靠本地力量明顯已處理不到。她指出現時香港疫情有兩大樽頸，一是檢測能力，二是確診者的床位，兩部份都涉及大量人手。

特區政府早前已經要求內地協助，在馬鞍山設立火眼實驗室，但麥美娟認為並不足夠，「要多幾個火眼」才能有足夠檢測能力。

雖有註冊問題 特首發臨時註冊可解決

麥美娟提到本港病床不足，不少確診者要在家中等候進院，但三、四日仍未有安排，「封區都可以有人送飯啦，佢哋係無人送飯喎」，指自己團隊近日忙於為這些人士購買物資，由此可看出，現時醫療人手絕不足夠。

她認為，特區政府需要請求中央出手，派出醫護人手來支援，當中雖涉及註冊問題，但表示特首可以發出臨時註冊。

麥美娟指，現時香港疫情有兩大樽頸，一是檢測能力，二是確診者的床位，兩部份都涉及大量人手。（資料圖片）

田北辰：年輕已打針確診者無法即時隔離 令家人感染

實政圓桌立法會議員田北辰對消息「拍爛手掌」。他表示，早於周二已向食物及衞生局局長陳肇始提出，盡量請求內地人手協助採樣和化驗，每日檢測數量由30萬增至60萬，明顯需要大量人手，而採樣人員亦需要同步增加，形容本港人手已經用到盡。

田北辰在立法會發展事務委員會上，向發展局局局長黃偉綸提出要快速建立更多隔離營，因現在已有很多人在家居治療。他表示愈多人強制檢測，一定會發現愈多人確診，下一步是愈多人需要入院治療。因此醫院必須要選擇接收高危個案，現時主力接收60歲以上病人，以及60歲以下未打針人士，所以「愈係後生，打咗針嘅，佢哋就唔會接你」。

這些醫院未接收的確診者，目前正在家居隔離等候，但會令全家受感染，如果患者居住在劏房，傳染情況就會更為嚴重。

大型隔離治療設施十分重要 內地可助快速興建

田北辰認為，發展局已經找到興建隔離設施的地點，「聽佢口氣已經搵咗畀（運房局局長）陳帆架啦」，但他指香港興建如此龐大項目需時，而內地有相關經驗，可以很快建立合乎要求的隔離設施。

由於目前疫情幾何式爆發，醫院無法承載，田北辰說「個個屋企都中招，你諗下吓幾大鑊」，認為興建港版「火神山」隔離治療設施很重要，讓確診者立即隔離，對政府向內地求助的消息「舉腳贊成」。

田北辰指現時醫院已無法接收所有確診者，確診者的家人有受感染風險，對於設立港版「火神山」十分贊成。（資料圖片）

多名專家均預期 本港確診人數仍會爆升

多名專家均預期疫情急速惡化。港大醫學院進行流行病學模型推算，若維持現時社交距離措施，預料到3月中至下旬會是疫情高峰期，屆時感染人數可達28,000人，包括無症狀感染人士，確診者可達至逾萬人，而每日將會有15至20名病人死亡，到6月中累計死亡人數約為950多人。

港大醫學院院長梁卓偉認為，現階段最有效方法是採取封城措施，做法可將傳播率壓低八成半，倡政府考慮，否則確診數字可於一日內翻倍，又補充，若政府在末達致零確診的情況下撤銷封城，疫情可能會反彈。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在商台節目表示，亞博館社區治療中心、竹篙灣檢疫中心如短時間內爆滿，可騰空亞博館等檢疫中心，隔離未接種疫苗的高危市民如長者等，至於病徵輕微的患者則安排居家隔離較實際。

中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安於電台節目表示，由於受感染至確診整個過程為7日，因此昨日確診數字僅反映大年初二的數據。他指，若以現時即時傳播率為1人傳染給1.8人計算，預料未來數日為上升周期，將有2,600人及5,000人受感染。他估計，疫情最快要到2月底、3月初才會見頂。