滙豐、中銀、中信銀行均有職員確診　部份分行即日停業清潔消毒

第五波疫情肆虐，波及多間銀行中心。滙豐柏寧分行及卓越理財中心、熙華大廈分行及卓越理財中心、 中信銀行旺角分行及中國銀行（香港）荃灣青山道分行總共有四名銀行職員確診，以上三間銀行宣布，將於今日（11日）起暫停服務該分行服務，直至另行通知，並徹底清潔消毒有關分行，員工亦獲安排接受病毒檢測。



滙豐柏寧分行及卓越理財中心、熙華大廈分行及卓越理財中心各有一名職員確診感染新冠病毒。（資料圖片）

滙豐兩分行有職員確診

滙豐柏寧分行及卓越理財中心、熙華大廈分行及卓越理財中心，各有一名職員確診感染新冠病毒。兩名員工於分行最後上班日分別為1月31日及2月8日。滙豐表示，涉事分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已安排該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

中信銀行旺角分行櫃台員工初確診

至於中信銀行指出，該行的旺角分行一名員工於昨日（10日）初步確診，涉事分行於今日深層清潔及消毒，並將暫停服務直至另行通知。另外，涉事分行全部員工，及曾經與該位初步確診員工有密切接觸之員工，已獲安排接受檢測，並於重返工作崗位前自我隔離。

中信銀行表示，初步確診員工主要提供櫃台服務，2月8日前曾於尖沙咀分行上班（2月8日起已暫停營業），2月8日起開始於旺角分行上班，最後上班日期為2月9日。

中國銀行表示，荃灣青山道分行一名員工初步確診。(資料圖片)

中銀荃灣青山道分行員工初確診

中國銀行（香港）荃灣青山道分行一名員工，初步確診感染新冠病毒。中銀表示，涉事員工最後上班日為2月4日，上班前探測體溫正常，沒有出現不適症狀，而工作期間均有佩戴口罩。涉事分行將由今日起暫停營業，直至另行通知，將會徹底清潔及消毒，同時安排該分行的所有員工接受檢測及在家隔離。

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