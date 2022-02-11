港鐵今晚8時起縮班　市區線等5至8分鐘　九巴新巴城巴有路線暫停

【港鐵、九巴、新巴、城巴】第五波疫情肆虐，連日有破千宗確診個案，政府多次呼籲市民留家抗疫，並鼓勵在家工作，中小學及幼稚園都停課。

港鐵及各間專營巴士公司，早前分別宣布將會縮減非繁忙時間班次。其中港鐵將於今晚（11日）起，每晚8時後調減列車服務班次，涉及8條重鐵路線，乘客要較過去多等一、兩分鐘，市區線列車縮減到5至8分鐘一班。

九巴和新巴、城巴早前亦暫停學校路線服務，全港多條路線亦會在非繁忙時間削班，部份巴士線或要等30分鐘才有車。九巴亦於今日起，有13條路線只營運至晚上8時。



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屯馬線8分鐘一班 東鐵9分鐘一班

港鐵表示，過去3個星期，晚上8時後至尾班車的乘客量，與去年12月相比有四成跌幅，故由今日起，調整晚上8時後的列車服務，大部分乘客的候車時間將會略為延長一至兩分鐘，日間其他時段的列車服務不受影響。

減班後，荃灣線、觀塘線及港島線的晚上候車時間，將由3.8至6分鐘，延長至5至8分鐘，東涌線、屯馬線則由現時分別7分鐘及6分鐘，變成8分鐘一班。至於南港島線及東鐵線則會延長至9分鐘一班。將軍澳線則會在星期五及星期六晚上減班，北角至寶琳的一段過海路段，將會由5分鐘一班變成要6分鐘，而調景嶺至康城一段，更由10分鐘延至12分鐘才有車。

（香港01製圖）

42條巴士線暫停 九巴13路線今起只營運至晚上8時

九巴及新巴城巴早前已調整班次，早前更公布一共有42條巴士線由即日起暫停服務，主要為學校路線及特別班次。九巴亦有310條路線有班次調整，不少路線在繁忙時間都有調整班次，晚上8時後大部分路線都要等20至30分鐘才有車。

九巴亦會由今日起，有13條路線提早收車，涉及47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M線，主要影響沙田居民到市區，以及部份屯門、將軍澳及葵青區路線，尾班車時間將提早至晚上8時，直至另行通知。

新巴、城巴亦因應教育局延長學校停課，兩巴有約40條學校路線暫停服務，而服務班次都會有所調整，市民要留意新巴、城巴手機應用程式等，掌握有關路線的最新乘車資訊。

九巴2月4日至2月17日的時間表



九巴2.13起全線支援電子支付 信用卡、流動電子錢包都用得

另外，九巴亦表示，會在2月13日起，在九巴全線透過「e 度嘟」電子支付系統繳付車資，接收信用卡等12種付費選擇，更可繼續享有巴士轉乘優惠。市民若使用八達通及現金以外的方式付費，只要在上車時輕拍有感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃瞄二維碼就可，收費器會預設為成人票價，乘客可自行按鍵選擇車資。

現時九巴在將軍澳及「屯、元、天」有區域性雙向分段收費計劃，使用其他支付方式的乘客，同樣可以在下車後，在指定巴士站的感應器拍卡享車費回賺。轉乘優惠都同樣適用，不過乘客必須使用同一支付方式乘坐兩程車。