港鐵周五起晚上8時後縮班　等車要多一兩分鐘　東鐵綫變9分鐘一班

本港疫情大爆發，政府呼籲商界響應在家工作，晚市禁堂食。港鐵表示，過去3個星期，晚上8時後的非繁忙時間乘客量，較去年12月跌四成，故決定由本周五（11日）起，調整晚上8時後的列車服務，大部分乘客要等多一兩分鐘，市區三綫、屯馬線及東涌線最遲8分鐘一班；東鐵綫、南港島綫則要9分鐘一班。



港鐵：近三周晚上客量只有五成

港鐵表示，過去3個星期，港鐵在8時後至尾班車的乘客量，與去年12月相比有四成跌幅，同時段亦只有疫情前客量的五成，故將由2月11日起，調整晚上8時後的列車服務，涉及8條重鐵路綫，大部分乘客要多等一兩分鐘才有車，而日間其他時段的列車服務維持不變。

（香港01製圖）

屯馬綫變成8分鐘一班 調景嶺至康城要等12分鐘

減班後，荃灣綫、觀塘線及港島線的晚上候車時間，將由3.8至6分鐘，延長至5至8分鐘，東涌綫、屯馬綫則由現時分別7分鐘及6分鐘，變成8分鐘一班。至於南港島綫及東鐵線則會延長至9分鐘一班。

將軍澳綫則會在星期五及星期六晚上減班，北角至寶琳的一段過海路段，將會由5分鐘一班變成要等6分鐘，而調景嶺至康城一段，更由10分鐘延至12分鐘再有車。

都會票順延約一個半月 3月15日起可到客務中心辦理

港鐵表示，在疫情市民減少出外的情況下，都會票有效日期會延長，持有今年1月25日至3月31日內到期的車票，可以在3月15日至5月14日期間，帶同都會票到指定港鐵車站客務中心，可獲得一張有餘下車程的全新都會票。

持有1月25日至2月28日到期的都會票，有效期會延長至3月15至4月14日；而3月1日至3月31日到期的都會票，其有效期則為4月15日至5月14日。

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