新巴城巴內部信指疫情重挫車費無法支持出糧　九巴每月車費少2億

虎年伊始，新巴城巴叫苦連天，連日「呻窮」，繼日前預告本月虧蝕至6,000萬元，要求政府提供資助後；周三（9日）再向員工發通告指，車費收入未足以支付前線員工薪金，需採取臨時節流措施。《香港01》正向運輸署及運輸及房屋局查詢，其經營情況會否影響服務，以及會否提供資助。

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九巴亦表示，受第五波疫情沉重打擊，客量急跌四成，每月車費收入少2億元，但願意承諾不裁員、不減薪。因應政府早前宣布的第六輪防疫抗疫基金，九巴表示歡迎任何有助保障員工就業和生計的舉措。

據消息人士向《香港01》透露，各專營巴士公司近日曾與運房局會面，席間有巴士公司代表，曾倡當局考慮重啟類似「保就業」計劃形式的資助，暫由港府資助巴士公司「出糧」度難關。



新巴城巴母公司匯達交通，周三發出由行政總裁譚利民署名的內部信件，向員工解釋目前營運困境。《香港01》取得相關內部信件，信件形容，2021年9至11月時，兩巴乘客量曾有改善，開始見到曙光，11月的客量跌幅已收窄，較疫情前跌約15%。然而隨第五波疫情爆發，兩巴近日客量，較去年11月暴跌逾四成，並指新措施生效後，公司財務急速惡化，預期跌勢會在新一輪措施生效後加劇。早前兩巴總經理﹙營運﹚馬詹唯推算，本月虧損數字將達6,000萬元或以上，較之前月蝕2,500萬元更多。

財務急速惡化 新巴城巴望政府提供補貼代「出糧」

該內部信件又指，兩巴正請求政府直接補助，包括豁免收取原需向政府繳交的各項費用，例如地租及隧道費，直至公共交通業回復正常。兩巴亦希望政府提供補貼，支付前線員工的薪金。

內文直指，車費收入未足夠支付前線員工薪金，現時兩巴合共約5,000名員工。馬詹唯早前表示，如政府未能提供資助，不排除需要裁員；如有資助則承諾保持前線職位，後勤則「因應情況再決定」。

馬詹唯稱，新巴城巴的營運一直依賴機場、口岸、過海巴士等路線，但疫情下大受影響，在家工作安排實施後，過海巴士的客量同樣大減。（資料圖片／張浩維攝）

另外，新巴城巴內部信件指，兩巴需實施新一輪臨時節流措施，包括因應客量情況調整班次服務水平、調整更份的工作時數、放取年假或自願放取無薪假，以及減少及停止非必要開支及浪費。翻查資料，兩巴2020年的總成本開支合計約為29.3億元，當中員工開支約15.9億元，隧道費為1.53億元。

九巴承諾不裁員、不減薪、不強迫員工放無薪假

九巴回覆亦指，第五波疫情帶來沉重打擊，載客量急跌四成，每月票務收入減少2億元。不過九巴表示，會向員工承諾不裁員、不減薪、不強迫員工放無薪假；假如員工受圍封強檢影響而無法執勤，會照樣支薪。

對於政府資助，九巴表示歡迎任何有助保障員工就業和生計的舉措。九巴又指，如果社會認為「疫苗通行證」有利控制疫情，「無論如何困難，九巴都會配合及支持。」

特首指第六輪防疫抗疫基金將支援載客運輸業

行政長官林鄭月娥周二(8日)公布第六輪防疫抗疫基金，將涵蓋40多項措施，估計涉約260億元。她強調，第六輪基金也會支援間接受影響行業，例如載客運輸業等。惟細節有待公布。