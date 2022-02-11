封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水呈陽性　1450居民強檢揪9宗初陽個案

第五波疫情持續爆發，自昨日（10日）下午7時30分起被圍封的元朗洪福邨洪樂樓，於今日（11日）上午約11時起正式解封，當中共發現9宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心將安排跟進。



元朗洪福邨洪樂樓共發現9宗初步陽性檢測個案。（張浩維攝）

由於洪福邨洪樂樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府對洪福邨洪樂樓發出強制檢測公告。任何於2022年1月28日至2月10日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，皆必須在2022年2月12日或之前接受強制檢測。

昨日有約1450名身處「受限區域」内的人士接受檢測，當中發現9宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約550戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府將採取措施跟進。

自今日上午約11時起，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

▼2月10日 洪水橋洪福邨洪樂樓圍封檢測▼

