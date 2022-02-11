2名老翁染疫亡　第五波累計5人死　再多40醫護初確診

本港今日新增1,325宗新冠病毒確診個案再創單日新高，衞生署衞生防護中心今日（11日）公布兩宗死亡個案，分別為86歲男老翁及88歲老婦，其中一人曾接種科興疫苗，第五波累計有5名長者死亡，兩年來累計有218名患者離世。另有兩宗危殆個案及11宗嚴重個案，有超過一半患者沒有接種新冠疫苗。本港醫院群組再爆疫，再有約40名病人及醫護人員初確診。



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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嚴重個案增至11宗 醫管局：半數無打疫苗

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在今日疫情記者會上表示，86歲男病人昨日因發燒由救護車送到明愛醫院留醫，後轉送仁濟醫院時情況嚴重，病情持續惡化，延至今晨4時07分離世；88歲女病人昨晚初確診，由廣華醫院轉送伊利沙伯醫院，今日下午2時17分離世。李立業對死者家屬致以深切慰問。

今日暫有兩宗危殆個案，當中84歲老老翁（#14814） 目前仍在將軍澳醫院留醫，新增97歲老翁（＃18489）目前在仁濟醫院留醫，兩人均沒有接種疫苗。另有11宗嚴重個案，包括五男六女，較昨日6宗多近一倍，有超過一半患者沒有接種疫苗。

李立業再次作出呼籲，未打疫苗的市民要盡快打針，已經打兩針的市民要盡快打第三針。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業再次作出呼籲未打疫的市民要盡快打針。（羅君豪攝)

屯門醫院婦產科病房累計三人確診

醫院再爆疫，明愛醫院內科病房再多兩名護士及一名病人服務助理初步確診。總計今日初步確診醫護人員有約40人，大部分都是社區或家居接觸感染。

李立業表示，沙田醫院內科病房，一名97歲男病人昨日初步確診，醫院追蹤密切接觸者，33名病人及員工進行病毒檢測，並發現再多五人（年齡介乎69至98歲）病人確診。目前六名病人情況穩定，正在接受隔離；而病房員工檢測結果全部呈陰性，將安排進一步檢查。醫院會詳細調查感染途徑，暫時停收新症。

屯門醫院婦產科病房有一名44歲女病人確診，醫院為所有病人及員工病毒檢測，並發現再多兩名病人，包括39歲孕婦及45歲病人確診。同格八名病人被列為密切接觸者，另有一位護士及病人服務助理，在病人在嘔吐時，二人來不及戴上口罩及呼吸器，而須接受檢測。醫院正調查感染途徑，暫時停收新症。

明愛醫院內科病房再多兩名護士及一名病人服務助理初步確診。（資料圖片）

醫管局推新安排：所有員工接受快速抗原測試

醫管局表示非常重視近日醫院內的染疫群組，並指出感染控制專家已全力追蹤截斷染疫源頭。目前疫情嚴崚，社區有不少確診個案，擔心社區確診個案傳入醫院。

醫管局將採取一系列加強感染控制措施，以保護病人及醫護人員。

一：安排所有員工，特別是臨床前線員工，盡快接受快速抗原測試。醫管局正安排措施細節，將盡快安排員工進行測試。

二：提醒醫護人員注意家人健康，無論有輕微症狀都要接受快速測試。員工在工作時要提高警覺，並留意病人的情況。

三：建議員工上班和下班都戴兩個口罩，可一個外科口罩加上一個布口罩，或者使用一個貼面口罩，以加強保護。

李立業表示，醫管局有6個月以上的個人防護裝備儲存量，亦會密切監察使用量，有需要時會提早購入更多裝備，醫護人員可以放心使用。

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