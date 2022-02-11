13議員動議強制打針、由中央指導抗疫　下周大會致謝辯論可讓路？

本港疫情失控，13名議員今（11日）提交緊急動議，要求於下周三大會「插隊」討論「處理第五波新型冠狀病毒疫情的緊急方案」。下周大會原定一連三天處理《施政報告》致謝議案，提出緊急動議的議員表示，疫情急轉直下，認為議會有責任和義務就抗疫工作向政府進言。



然而，緊急動議須經由內務委員會向立法會主席梁君彥提出，內會主席李慧琼拒絕今日下午的內會會議處理，因為有關要求須提早三天提出。《香港01》早前向不在聯署之列的議員查詢，有議員提出可作特別安排，將原定會議時間延長，既不影響致謝辯論，亦可以討論當前抗疫大事。



立即全民強檢 準備好最壞情況下封城

動議議員包括林筱魯、江玉歡、林智遠、陳紹雄、孫東、邱達根、鄧飛、陳月明、劉智鵬、周文港、吳傑莊、梁毓偉及張欣宇等13人，他們關注檢測中心大排人龍，醫療體系面臨崩潰，感染數字未來恐幾何級數上升，希望透過議案討論抗疫緊急方案。議案提出四點即時措施：

1、就著檢測、隔離和治療向中央請求人力、資源及技術援助；

2、立即推行有秩序的全民強制檢測，做好最壞情況下封城準備；

3、盡快推行強制接種疫苗及「安心出行」實名制；改善現有追蹤系統及更有效地發放防疫資訊；

4、成立危急應變指揮中心，在中央指導下統籌防疫、治療、食物供給等工作。

李慧琼拒絕今日處理有關要求

他們認為形勢令人擔憂，長者院舍亦告失守，並引用港大推算，如果只靠現有社交距離措施，六月中累計死亡人數恐達1,000人；強調全城抗疫是頭等大事，希望李慧琼向梁君彥要求，根據議事規則規定，行使酌情權免卻動議議案的12整天預告期。然而，據悉有關要求已遭內會拒絕。