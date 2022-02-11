港版新方艙醫院何處建？　地產界向政府提3選址　一個極近深圳

本港第五波疫情失控，近日每日新增千宗，但仍未到頂，食物及衛生局長陳肇始表示，正與內地商討建設新「港版方艙醫院」，特首林鄭月娥已指示發展局覓地。《香港01》早前已獲悉，就設立新的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址包括鄰近鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）和亞洲博覽館的空地，以及或竹篙灣。



據了解，有地產界人士近日向政府提供加建「港版方艙醫院」的方案，建議除了機場島及竹篙灣，也包括落馬洲河套區，推算可增2萬張床位。



有地產界人士近日向政府提供加建「港版方艙醫院」的方案，涉及三個地方。

01消息：覓地建港版火神山研鄰近亞博或竹篙灣 將重啟亞博1、2館

本港疫情嚴峻，每日確診個案徘徊約千宗，醫療系統超出負荷。《香港01》今日報道，有消息指由於預料未來確診者眾多，政府正覓地興建可大規模集中接收初陽及輕症患者的治療設施，選址會鄰近現時集中收治新冠患者的醫療設施，並遠離民居，最方便是鄰近臨時醫院與亞博或竹篙灣社區隔離設施，希望可於一、兩個月內成事。除了建築工程外，需調配病床、相關醫療設施、招聘大量醫護及支援人員等配合，政府亦正尋求內地專家的協助。

據了解，地產界人士近日向政府提交增加「港版方艙醫院」的覓地方案，除了亞博二期空地，也包括落馬洲河套區及竹篙灣檢疫中心毗鄰空地。

．亞洲國際博覽館二期面積約3.2公頃，位於機場島，接近目前的臨時醫院，可提供800張床位。

．竹篙灣檢疫中心毗連土地，亦即原迪士尼用地二期用地未作檢疫中心部分，以每公頃用地提供250床位計算，可提供9,250張床位。

．落馬洲河套區港深創新及科技園佔地87.7公頃，當中約40公頃為可供發展，推算可提供1萬張病床。

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